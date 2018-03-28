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Неизвестный на северо-востоке Москвы ограбил офис фирмы на 6 млн руб.
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Неизвестный на северо-востоке Москвы ограбил офис фирмы на 6 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
На северо-востоке столицы неизвестный ограбил офис компании. Добычей преступника стали около 6 млн руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного управления МВД.
Вечером 27 марта в полицию обратился генеральный директор компании, который сообщил о грабеже в офисе на ул. Маломосковская. «Как выяснили оперативники, в помещение фирмы вошел неизвестный, который, словесно угрожая бухгалтеру, открыто похитил сумку с принадлежащими фирме 3,3 млн руб. Затем злоумышленник узнал у бухгалтера пароли расчетного счета организации и с рабочего компьютера на различные счета перевел около 2,7 млн руб., после чего скрылся», — пояснили в ведомстве.
Материальный ущерб составил около 6 млн руб. По данному факту полиция проводит проверку, выясняются обстоятельства случившегося.
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