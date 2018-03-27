Неизвестный по крыше проник в клинику спортивной медицины в Москве и украл 204 тыс. руб. и ноутбук

По данным ведомства, 26 марта в полицию поступила информация о краже на ул. Земляной Вал. «Женщина 1966 г. рождения пояснила сотрудникам, что неизвестный, находясь на крыше одноэтажного здания, повредил гипсокартонное перекрытие и проник в помещение клиники спортивной медицины. Там злоумышленник совершил кражу ноутбука стоимостью 60 тыс. руб., а также взломал сейф и похитил из него почти 204 тыс. руб., после чего скрылся», — сказали в пресс-службе.

В МВД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Согласно информации из открытых источников, существующая более 60 лет клиника спортивной медицины является структурным подразделением Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Депздрава столицы. В ней оказывают медпомощь спортсменам-москвичам, а также тренерам, ветеранам и инвалидам спорта.