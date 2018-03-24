Один человек погиб при столкновении двух автомобилей на юго-западе Москвы

Столкновение двух автомобилей произошло на юго-западе столицы, в результате аварии один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.

«ДТП с участием двух автомобилей произошло на ул. Профсоюзная в районе д. 67. В результате столкновения один человек погиб», — сказал собеседник агентства.