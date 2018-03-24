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Один человек погиб при столкновении двух автомобилей на юго-западе Москвы
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Один человек погиб при столкновении двух автомобилей на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 28 минут назад
Фото: MosDay.ru
Столкновение двух автомобилей произошло на юго-западе столицы, в результате аварии один человек погиб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах города.
«ДТП с участием двух автомобилей произошло на ул. Профсоюзная в районе д. 67. В результате столкновения один человек погиб», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь, в пресс-службе столичного управления ГИБДД Агентству «Москва» подтвердили факт ДТП на ул. Профсоюзная в районе пересечения с ул. Бутлерова. «Столкнулись два транспортных средства — Mercedes и Toyota. В результате аварии один человек пострадал», — сказала собеседница агентства, отметив, что на месте аварии сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
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