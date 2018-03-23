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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве
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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве
Говорит Москва
2 часа назад
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За рулем
Комментарии
Мужчина, находившейся за рулём легковой машины погиб на месте, сообщает
агентство «Москва»
со ссылкой на полицию. По предварительным данным, грузовик МАЗ принадлежит коммунальной службе. Другая информация уточняется.
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