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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве
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Один человек погиб в ДТП с участием грузовика в Москве 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: За рулем
Мужчина, находившейся за рулём легковой машины погиб на месте, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на полицию. По предварительным данным, грузовик МАЗ принадлежит коммунальной службе. Другая информация уточняется.
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