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Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году
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Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: Car-Mania
Toyota Motor, которая 28 марта представила новое поколение кроссовера Toyota RAV4 на автосалоне в Нью-Йорке, начнет продажи автомобиля на российском рынке в 2019 году, сообщил RNS официальный представитель японской компании.
«Модель появится в России в 2019 году. О точной дате запуска сообщим дополнительно, после изучения сроков наладки производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Также модель должна пройти традиционную адаптацию для российского рынка», — сказал он.
Кроссовер построен в рамках глобальной архитектуры TNGA. Toyota RAV4 пятого поколения в США получил новые силовые агрегаты: 2,5-литровый гибридно-электрический и 2-литровый бензиновый двигатели, а также модернизированную полноприводную трансмиссию AWD. Презентация автомобиля на европейском рынке запланирована на 2019 год.
Toyota собирает для российском рынка рынка на своем заводе в Петербурге автомобили Toyota Camry и Toyota RAV4. В настоящее время цена кроссовера составляет от 1,493 млн рублей до 2,209 млн рублей без учета специальный акций.
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