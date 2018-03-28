Toyota начнет продажи нового поколения RAV в России в 2019 году

Toyota Motor, которая 28 марта представила новое поколение кроссовера Toyota RAV4 на автосалоне в Нью-Йорке, начнет продажи автомобиля на российском рынке в 2019 году, сообщил RNS официальный представитель японской компании.

«Модель появится в России в 2019 году. О точной дате запуска сообщим дополнительно, после изучения сроков наладки производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Также модель должна пройти традиционную адаптацию для российского рынка», — сказал он.

Кроссовер построен в рамках глобальной архитектуры TNGA. Toyota RAV4 пятого поколения в США получил новые силовые агрегаты: 2,5-литровый гибридно-электрический и 2-литровый бензиновый двигатели, а также модернизированную полноприводную трансмиссию AWD. Презентация автомобиля на европейском рынке запланирована на 2019 год.