Toyota представила новый RAV4, но за кем они подглядывали!

Нью-Йорк стал сценой для презентации пятого поколения мега-популярного кроссовера Toyota RAV4. У него все новое: опции, платформа, дизайн, коробка передач и электроника. Естественно публика с нетерпением ждет начала продаж.

В основе нового RAV4 лежит модульная платформа TNGA K. такая же используется в новом седане Camry. Автомобиль стал первым в модельной линейке Toyota, кто получил систему динамического распределения крутящего момента. Она передает до половины тяги на заднюю ось и способна распределяет ее между правым и левым колесами.

Что касается габаритов, то тут не все однозначно. В длину и высоту кроссовер уменьшился на 10 и 16 мм., соответственно, в ширину — наоборот прибавил 10 мм. Колесная база выросла на 29 мм.

От концепт-кара FT-AC, новый RAV4 получил некоторые дизайнерские элементы. У него полностью светодиодная оптика, в салоне 7-дюймовый сенсорный дисплей, который можно поменять на 8-ми дюймовый. из опций имеются система аварийного торможения, система предупреждения фронтальных столкновений с функцией распознавания пешеходов и дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль и система слежения за рядностью движения.

В США Toyota RAV4 нового поколения будут продавать с 2,5-литровым бензиновым двигателем и «автоматом», а так же гибридную версию. Какие двигатели и комплектации попадут в Россию — не известно.

Ну, а теперь главный вопрос. И звучит он так: за кем подглядывала Toyota, рисуя дизайн нового RAV4. Есть одна малоизвестная американская фирма, которая выпускает малоизвестный кроссовер. Настолько малоизвестный, что даже до России еще не доехал. Фирма называется Ford , а автомобиль — EcoSport. Ниже его фото и если вы обратите внимание на фары, то поймете, почему нас вдруг резко посетило дежавю.

Фото: Toyota, Ford