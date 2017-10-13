Полноразмерный Nissan GT-R улучшил свои показатели благодаря игровой приставке



Nissan выпустил GT-R на радиоуправлении на трассу Сильверстоун, посадив за джойстик профессионального гонщика и победителя Академии GT Джанна Мардборо.

Автомобиль был создан для продвижения Gran Turismo Sport, его оснастили четырьмя отдельными роботами, которые управляют рулевым управлением, трансмиссией, тормозами и дросселем. Немодифицированный контроллер PlayStation DualShock 4 затем был подключен к микро-компьютеру, который интерпретирует входы контроллера и передает их в автомобиль.



Испытать свои навыки по управлению полноразмерной машиной с помощью игровой приставки Джанн Марденборо смог на известной гоночной трассе Сильверстоун. Соответствующее видео появилось на официальном Youtube-канале английского подразделения компании.



«Это был один раз в жизни, поистине эпический материал. GT-R/C объединил мои два мира — виртуальную игру и реальность автоспорта — так, как я никогда не думал. Ответ от машины при использовании контроллера был гораздо более привлекательным, чем я думал.



Gran Turismo Sport будет выпущен в США 17 октября в Европе и Австралии 18 октября и в Японии 19 октября.