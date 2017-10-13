Ещё
Nissan GT-R улучшил свои показатели благодаря игровой приставке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полноразмерный Nissan GT-R улучшил свои показатели благодаря игровой приставке 

Auto.Today 13 октября 2017
Nissan выпустил GT-R на радиоуправлении на трассу Сильверстоун, посадив за джойстик профессионального гонщика и победителя Академии GT Джанна Мардборо.
Автомобиль был создан для продвижения Gran Turismo Sport, его оснастили четырьмя отдельными роботами, которые управляют рулевым управлением, трансмиссией, тормозами и дросселем. Немодифицированный контроллер PlayStation DualShock 4 затем был подключен к микро-компьютеру, который интерпретирует входы контроллера и передает их в автомобиль.
Испытать свои навыки по управлению полноразмерной машиной с помощью игровой приставки Джанн Марденборо смог на известной гоночной трассе Сильверстоун. Соответствующее видео появилось на официальном Youtube-канале английского подразделения компании.
«Это был один раз в жизни, поистине эпический материал. GT-R/C объединил мои два мира — виртуальную игру и реальность автоспорта — так, как я никогда не думал. Ответ от машины при использовании контроллера был гораздо более привлекательным, чем я думал.
Gran Turismo Sport будет выпущен в США 17 октября в Европе и Австралии 18 октября и в Японии 19 октября.
Auto.Today: последние новости
Hyundai отзывает некоторые Santa Fe Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях BMW помогает построить самый быстрый в мире гоночный дрон
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Представлен рендер современной «Победы»
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение