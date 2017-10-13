Mercedes перестанет выпускать самый экстремальный «Гелик»



Компания Mercedes-Benz прекратит производство самой экстремальной внедорожной модели в линейки компании — G500 4×4². У желающих приобрести машину ценой от 19 240 000 рублей есть время до конца октября.

Mercedes-Benz G500 4×4² оснащается 4,0-литровым битурбомотором V8, отдача которого составляет 421 лошадиную силу и 610 Нм крутящего момента. Он способен разгонять трехтонный внедорожник до «cотни» за 7,4 секунды.



От обычного «Гелика» G500 4×4² отличается портальными мостами, двойными амортизаторами на каждом колесе и 22-дюймовыми колесными дисками. Дорожный просвет внедорожника составляет 450 миллиметров, угол въезда — 52 градуса, съезда — 54 градуса. Глубина преодолеваемого брода — один метр.





На базе Mercedes-Benz G 500 4×4² построен первый внедорожник Maybach — G650 Landaulet. Машина оснащена битурбированный двигателем V12 мощностью 630 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. От G 500 4×4² «ландо» достались портальные мосты и блокировки всех дифференциалов.

Салон G650 Landaule с отделкой из телячьей кожи оборудован задними сиденьями от седана S-Class с функцией массажа, отдельными дисплями мультимедийной системы, подстаканниками в центральном тоннеле с функцией подогрева и охлаждения и отдельным столиком для ноутбука. На аукционе Bonhams последний из 99 выпущенных экземпляров внедорожника продали за 1,2 миллиона евро (81,9 миллиона рублей).