Названы цены на обновленный Toyota Land Cruiser Prado

Toyota назвала российские цены на обновленный Land Cruiser Prado

Компания Toyota открыла прием российских заказов на обновленный внедорожник Land Cruiser Prado, который был представлен на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. Новинка будет иметь 3 двигателя и 6 комплектаций. Известны и цены.

Базовым мотором вновь будет проверенный бензиновый четырехцилиндровый двигатель объемом 2,7 л, способный потреблять 92-й бензин. Сохранятся уже знакомые по предшественнику турбодизель объемом 2,8 л, а также 4-литровый бензиновый V6, который теперь развивает мощность 249 л. с., что позволяет ему оставаться в привлекательной зоне налогообложения.

Клиентам доступен выбор из 6-ти комплектаций Toyota Land Cruiser Prado. Каждая версия внедорожника с обновлением получила новые опции. Так, новый Land Cruiser Prado получил светодиодную передную оптику и задние фонари, систему вентиляции передних кресел, 3-зонный климат-контроль в любой версии, кроме базовых, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 8-дюймовым сенсорным дисплеем.

В составе системы Multi Terrain Select появился шестой, автоматический режим работы MTS–AUTO, а круговой обзор получил режим "прозрачного капота". В зависимости от типа выбранной подвески новый Land Cruiser Prado предлагает от 3 до 5 вариантов режима движения: в дополнение к стандартным Eco/Normal/Sport теперь доступны Sport S и Sport S+, влияющие на характеристики рулевого управления, коробки переключения передач и амортизаторов.

Также в оснащении нового Land Cruiser Prado теперь доступен самый полный среди всех моделей бренда пакет опций "Зимний комфорт". Сюда входят обогрев форсунок омывателя, лобового стекла и зеркал заднего вида, подогрев передних и задних сидений и рулевого колеса, потолочные воздуховоды для задних пассажиров, дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений, дополнительный электрический отопитель салона и догреватель двигателя, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, плюс дистанционный запуск предпускового нагревателя дизельного двигателя.

Рекомендованные розничные цены на внедорожник стартуют с отметки 2 199 000 рублей за версию с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра, от 2 853 000 рублей с турбодизельным двигателем рабочим объемом 2,8 литра и от 3 205 000 рублей за версию с топовым 4-литровым бензиновым агрегатом.

Toyota Land Cruiser 200 получил новую топовую комплектацию…

После обновления наиболее заметно изменились передняя и задняя части автомобиля, получившие новый капот, решетку радиатора, фары головного света, передние крылья и бампер. Изменения в задней части кузова коснулись формы бампера, рисунка фонарей и дизайна 5-й двери. Обновленный экстерьер дополнили новые легкосплавные диски диаметром 17 и 18 дюймов в зависимости от комплектации.

Скошенная нижняя часть переднего бампера с приподнятыми углами оптимизирует геометрическую проходимость, а новая форма передних крыльев позволит лучше ощущать габариты. Расположение наиболее уязвимых элементов, включая фары и вентиляционные отверстия, оптимизировано для преодоления бродов и маневрирования в сложном рельефе. Важнейшие узлы конструкции получили новый уровень защиты, а минимальный дорожный просвет теперь составляет 215 мм. Углы въезда, съезда и рампы, составляющие 31, 25 и 22 градуса, оптимизированы для преодоления бездорожья. Новый Land Cruiser Prado стал на 60 мм длиннее (4840 мм) и сохранил удобный диаметр разворота, составляющий всего 5,8 м.

Полностью переработаны приборная панель и центральная консоль. В центре новой панели приборов с четырьмя циферблатами, выполненными по технологии Optitron, расположен цветной многофункциональный дисплей диагональю 4,2 дюйма, на который выводится информация маршрутного компьютера и музыкального центра, подсказки системы навигации, а также важные предупреждающие сообщения. В интерьере применена принципиально новая архитектура расположения органов управления системами и опциями: теперь органы управления трансмиссией и ассистенты вождения логично сгруппированы на центральной консоли по функциональному признаку. Новая форма верхней части консоли позволила улучшить обзор с места водителя.

Применены новые материалы отделки в сочетании с фоновой подсветкой. Мягкие боковины центральной консоли обтянуты кожей с прострочкой, что повышает комфорт для коленей водителя и переднего пассажира. Дизайн и функционал рулевого колеса полностью унифицирован с Land Cruiser 200.

Для нового Land Cruiser Prado, как и для флагманского Land Cruiser 200, теперь доступен пакет средств активной безопасности Toyota Safety Sense. Он включает систему автоматического переключения дальнего света на ближний, оповещение о непреднамеренном пересечении дорожной разметки, предупреждение об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, а также контроля и информирования об усталости водителя.