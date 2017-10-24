Внедорожник UAZ Patriot отправится покорять Мексику

Через два месяца отечественная компания УАЗ начнёт экспортные поставки автомобиля UAZ Patriot на рынок Мексики. Об этом сообщает агентство РИА «Новости», которое ссылается на Андрея Дорофеева, человека, занимающего пост директора по экспорту российского автогиганта.

В беседе с журналистами топ-менеджер российской компании рассказал:

«В Мексике такого автомобиля нет, но мы планируем поставку в ближайшие месяцы. Мексика — страна пикапов, их здесь много. Мексика — наша страна, мы здесь однозначно обречены на успех, и в ближайшие два месяца вы увидите этот автомобиль на улицах».

Стоит напомнить, что летом текущего года компания УАЗ начала осуществлять поставки своих автомобилей в Эквадор. В этой стране доступны модели Pariot и Пикап. Руководство отечественного автогиганта уверено, что сможет экспортировать в Эквадор ежегодно от 300 до 500 автомобилей.

Также ранее сообщалось о том, что УАЗ планирует начать продажи своих автомобилей в Республику Кот-д’Ивуар. Известно, что партнёром российского автогиганта в этой стране станет фирма Star Auto SA, представители которой уже посещали автомобильный завод УАЗа.

Мало того, автомобили марки UAZ могут начать экспортировать в такие страны, как Камерун, Республику Гана, Сенегал, Нигерию и Демократическую Республику Конго.