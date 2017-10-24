Геймер превратил Lamborghini в контроллер для Xbox

Пользователь Instagram с ником pogforever подключил настоящий Lamborghini Aventador к игровой консоли Xbox. Суперкар используется как геймпад для игры в гоночный симулятор Forza Motorsport 7.

На фотографии и видео видно игровую консоль, подключенную к машине, проектор и компьютер, который, вероятно, обрабатывает данные, поступающие от бортовых систем купе, и передает их на Xbox. Подробной информации о том, как именно суперкар взаимодействует с консолью нет.

Купе Lamborghini Aventador оснащается двенадцатицилиндровым атмосферным двигателем объемом 6,5 литра. Отдача агрегата — 740 лошадиных сил и 690 Нм крутящего момента. Сочетается V12 с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Разгон до «сотни» у купе занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость — 350 километров в час.

В оснащение суперкара входит система полного привода, адаптивная подвеска и система изменения режимов работы управляющей электроники, в том числе, с настройками для гоночного трека.

Гоночный симулятор Forza Motorsport 7 — десятая часть игровой серии Forza. В игре представлено более 700 автомобилей в 200 различных конфигурациях. Кроме этого, игрокам доступны 32 локации, в том числе вымышленная улица в Дубаи. Релиз Forza 7 состоялся 3 октября 2017 года.