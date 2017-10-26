Названы самые доступные авто с беспилотными функциями

Журнал Forbes составил топ‐14 самых доступных машин с элементами автопилота. Данный список опубликован на сайте издания.

Цены в нем указаны примерно от 20 тысяч долларов и выше. Исследование охватило американский рынок.

Эксперты постарались учесть марки, в базовые комплектации которых входят адаптивный круиз-контроль, система обнаружения пешеходов и экстренного торможения.

На первом месте оказалась Toyota Corolla. Далее в порядке убывания следуют Honda Civic, Kia Forte, Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota RAV4, Subaru Legacy, Mazda CX-3, Subaru Impreza, Mazda CX-5, Hyundai Elantra, Honda CR-V и Toyota Prius Prime.