Названы самые доступные авто с беспилотными функциями 

Журнал Forbes составил топ‐14 самых доступных машин с элементами автопилота. Данный список опубликован на сайте издания.
Цены в нем указаны примерно от 20 тысяч долларов и выше. Исследование охватило американский рынок.
Эксперты постарались учесть марки, в базовые комплектации которых входят адаптивный круиз-контроль, система обнаружения пешеходов и экстренного торможения.
На первом месте оказалась Toyota Corolla. Далее в порядке убывания следуют Honda Civic, Kia Forte, Toyota Prius, Nissan Sentra, Honda Accord, Toyota RAV4, Subaru Legacy, Mazda CX-3, Subaru Impreza, Mazda CX-5, Hyundai Elantra, Honda CR-V и Toyota Prius Prime.
Ожидается, что полностью беспилотный транспорт на дорогах общего пользования появится не ранее 2030 года. По данным сайта «Дни.ру», жителям Москвы осталось терпеть пробки на дорогах еще 23 года. Об этом рассказали специалисты «Лаборатории Касперского». Они пояснили, что заторы к 2040 году исчезнут в связи с распространением беспилотных автомобилей.