В Москве KIA продается лучше, чем Hyundai

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Продажи новых SUV в Москве возглавляет Hyundai Creta 

«Автостат Инфо» 30 ноября 2017
Аналитика «Автостат Инфо» показывает, что первое место на рынке новых SUV в Москве удерживает модель Hyundai Creta. В октябре этого года покупатели в столице приобрели 706 таких машин, что оказалось на 3,3% ниже уровня продаж прошлого года (730 шт.).
Среди новых SUV в Москве второе место в октябре занял Volkswagen Tiguan, спрос на эту модель увеличился в годовом сравнении на 82,7%, то есть с 301 до 550 ед. авто соответственно. В первую «тройку» рейтинга за октябрь попал и внедорожник Nissan X-Trail, который разошелся на московском рынке в количестве 349 ед., это на 12% меньше, чем было продано годом ранее (396 шт.). Среди наиболее популярных машин класса SUV на столичном авторынке в октябре отметим Toyota RAV4 (316 ед., +22%), Nissan Qashqai (299 авто, -19%) и KIA Sportage (289 шт., -6,2%).
Напомним, что в октябре этого года в Москве было продано 17 363 новых легковых авто, что на 3,7% больше, чем было реализовано здесь годом ранее — 16 750 ед.
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