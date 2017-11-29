Представлен серийный трёхрядный SUV Subaru Ascent

Subaru Ascent: турбо-мотор и восемь мест

Новый Ascent от Subaru вошёл в постоянно растущий класс SUV с тремя рядами сидений.

После нескольких концептов, тизеров и множества слухов, наконец-таки, появился серийный трёхрядный SUV Subaru Ascent. Это самый большой Subaru из когда-либо созданных, и дизайн Ascent берёт кое-что от нынешнего Forester, но есть и свои особенности при этом. Впрочем, автомобиль, честно сказать, вышел всё же несколько безликим, и его легко можно спутать, например, с Toyota Highlander. Ascent построен на растянувшейся версии платформы Subaru Global Platform.

Размерчик — вполне себе стандартный для таких вот «барж». Так, длина составляет 4998 миллиметров, ширина — 1930 миллиметров, высота — 1819 миллиметров, а колёсная база равна 2890 миллиметрам. Клиренс — 220 миилиметров. Всё примерно схоже с конкурентами.

Под капотом стоит новый 2,4-литровый двигатель с турбонаддувом («оппозитник» с четырьмя цилиндрами). Он производит 260 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Отличается мотор и непосредственным впрыском топлива. Коробка передач — вариатор, но не простой: есть имитация восьми ступеней и ручной режим. Позже компания сообщить обещает и про топливный «аппетит».

Subaru весьма и весьма щедро оснастила новинку, ведь Ascent уже в стандарте идёт с пакетом EyeSight (автоматическое экстренное торможение и автоматическое удержание в полосе), трёхзонный климат-контроль, восемь портов USB, 19 подстаканников. Ascent стандартно оснащается местами для восьми человек. Но можно заказать и вариант, где вместо дивана на втором ряду будет два отдельных кресла. Ещё отметим, что в базовом исполнении предусмотрен 6,5-дюймовый экран информационно-развлекательной системы, однако за доплату получить реально и 8,0-дюймовый.

Особого упоминания заслужила система контроля вектора тяги, уже испытанная и хорошо себя показавшая на седане WRX STI.

Subaru предложит Ascent в вариантах Base, Premium, Limited и Touring. Модель поступит в продажу в начале лета 2018 года. Компания будет собирать их на своём заводе в городе Лафайет, штат Индиана.