Концепт VW I. D. Crozz станет серийной моделью

Концептуальный кроссовер Volkswagen I. D. Crozz совершил свой публичный дебют и готовится к производству

Volkswagen подтвердил, что концепция I. D. Crozz станет серийной моделью, которая будет продана в Соединенных Штатах в 2020 году. Экземпляр, который показан посетителям на LA Auto Show вместе с I. D. Buzz и оригинальным хэтчбеком I. D., будет играть важную роль в том, чтобы начать электромобильную революцию в Соединенных Штатах.

VW впервые представила I. D. Crozz Concept на автосалоне в Шанхае, а затем обновила, показав его на автосалоне во Франкфурте пару месяцев назад. В концептуальном облике он использует пару электродвигателей, по одному на каждой оси, для подачи комбинированных 302 л. с. мощности. При соединении с литиево-ионным аккумулятором емкостью 83 кВтч это позволяет I. D. Crozz проехать примерно 500 км на одном заряде.

Когда он достигнет производства, VW оборудует I. D. Crozz функцией быстрой зарядки, которая дополнит батарею до 80 процентов ее мощности за 30 минут через зарядное устройство постоянного тока.

В другом месте концепция включает в себя усовершенствованную автономную систему вождения, которую VW намеревается разместить на транспортных средствах производства в 2025 году.

Система состоит из четырех лазерных сканеров, которые появляются с крыши, камеры с боковыми областями, передней камеры, а также ультразвуковые и радиолокационные датчики. Его можно активировать с помощью простой системы голосового управления или путем нажатия на логотип VW на рулевом колесе в течение трех секунд.