Mazda обновила RT-24P для гонок на выносливость

Mazda обновила спортпротип для гонок на выносливость

Обновленный спортпрототип Mazda RT-24P дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. В следующем году новинка примет участие в североамериканской гоночной серии IMSA. Первая гонка — «24 часа Дайтоны» — состоится в январе.

Автомобиль получил ряд технических улучшений, в том числе новую заднюю часть кузова. Разработка спортпрототипа велась совместно с командой Joest Racing, на счету которой 16 побед в Ле-Мане и десять — в «12 часов Себринга». Как и ранее, дизайн гоночной машины выполнен в стилистике дорожных моделей марки.

Mazda RT-24P построена на шасси Riley Mk. 30 — прототипа категории LMP2. Она комплектуется двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 600 лошадиных сил. Масса спортпрототипа — 930 килограммов.