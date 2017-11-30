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Mazda обновила RT-24P для гонок на выносливость
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Mazda обновила спортпротип для гонок на выносливость 

Motor.ru 30 ноября 2017
Обновленный спортпрототип Mazda RT-24P дебютировал на автосалоне в Лос-Анджелесе. В следующем году новинка примет участие в североамериканской гоночной серии IMSA. Первая гонка — «24 часа Дайтоны» — состоится в январе.
Автомобиль получил ряд технических улучшений, в том числе новую заднюю часть кузова. Разработка спортпрототипа велась совместно с командой Joest Racing, на счету которой 16 побед в Ле-Мане и десять — в «12 часов Себринга». Как и ранее, дизайн гоночной машины выполнен в стилистике дорожных моделей марки.
В команду пилотов следующего сезона войдут Джонатан Бомарито, Тристан Нуньес, Спенсер Пигот, Рене Раст, Оливер Джарвис и Гарри Тинкнелл.
Mazda RT-24P построена на шасси Riley Mk. 30 — прототипа категории LMP2. Она комплектуется двухлитровым турбомотором, отдача которого составляет 600 лошадиных сил. Масса спортпрототипа — 930 килограммов.
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