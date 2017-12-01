Россиянам придется платить за отказ от шлагбаумов

Платные дороги оборудуют штрафами

Система free flow, позволяющая избавиться от шлагбаумов на платных дорогах, появится в России в 2019 году, следует из законопроекта, подготовленного Минтрансом . Факт оплаты проезда будут фиксировать камеры, штраф составит 5 тыс. руб. Операторы платных дорог пока настороженно относятся к системе: в России автомобилисты любят заклеивать номера, чтобы не платить штрафы. Эксперты пока спорят о том, куда должны идти штрафы — в бюджет или компаниям, вложившим свои средства в строительство.

Проект изменений в КоАП РФ размещен Минтрансом на regulation.gov.ru. Он предполагает введение статьи, согласно которой за бесплатный проезд по платной дороге собственник транспортного средства заплатит штраф 5 тыс. руб. Присылать «письма счастья» будут органы Ространснадзора . При уплате штрафа в 20-дневный срок будет доступна 50-процентная скидка. После принятия поправок к КоАП изменения будут вноситься в закон «Об автодорогах и дорожной деятельности» и в Бюджетный кодекс РФ. Предполагается, что новая норма заработает с 1 января 2019 года.

Напомним, сегодня на платных дорогах машины вынуждены останавливаться перед пунктами взимания платы (ПВП): нужно отдать деньги оператору либо дождаться, пока система распознает бесконтактный транспондер, спишет деньги со счета и откроет шлагбаум. Во многих странах для борьбы с заторами применяются системы free flow, когда останавливаться не нужно: фиксация проезда и списывание денег происходят с помощью камер и датчиков. Идея такой системы обсуждается в РФ с 2014 года, но препятствием было отсутствие штрафа за неоплаченный проезд.

Отметим, что в 2016 году free flow уже тестировалась на платном обходе Одинцово, оператором которой выступает компания «Новое качество дорог». «Эксперимент показал, что система способна работать корректно, — рассказали »Ъ” в пресс-службе компании. — Но пока мы не видим острой необходимости в ее массовом внедрении».

Современные ПВП со шлагбаумом благодаря быстрому считыванию сигнала с транспондера могут очень быстро открыть шлагбаум и пропустить машину, говорят в «Новом качестве дорог». «Шлагбаум еще важен для обозначения въезда на платную дорогу, — подчеркивают в компании. — В случае с free flow автовладелец может по ошибке заехать на платный участок и получить штраф просто по незнанию. Кроме того, не секрет, что есть и недобросовестные водители, которые при внедрении free flow могут начать закрывать номера, чтобы проезжать бесплатно». Северо-западная концессионная компания (эксплуатирует платный участок М11 от МКАД до Солнечногорска) также пока не решила, вводить ли free flow, этот вопрос пока изучается.

Тем временем идет спор между экспертами по поводу того, кому должны идти штрафы за неоплату проезда. В госкомпании «Автодор» считают, что суммы должны идти в госбюджет. «Мы заинтересованы в том, чтобы часть штрафов шла владельцу дороги, поскольку неисполнение обязанностей по оплате проезда влияет на возврат инвестиций, вложенных в строительство, и наносит финансовый ущерб», — заявляют в компании «Новое качество дорог». Напомним, что строительство обхода Одинцово обошлось в 25 млрд руб., из которых 11 млрд руб. государственные средства, 13 млрд руб. — деньги ОАО «Главная дорога». Часть штрафа в размере неоплаченного проезда должна поступать оператору дороги, остальное — в бюджет государства или в дорожный фонд, считает глава общественного совета при Минтрансе РФ Михаил Блинкин . «Главное — установить барьер для желающих обмануть систему, — подчеркивает он. — Штраф должен быть настолько высоким, чтобы через два-три месяца запуска free flow никто не пытался проехать бесплатно. Поэтому и скидки не нужно».

Отметим, что введение штрафа позволит решить проблему и традиционных ПВП со шлагбаумами. Российские водители регулярно умудряются проехать без оплаты, пристроившись вплотную к другой машине, или даже сбивают шлагбаумы (в сети есть много видео об этом). Привлечь к ответственности таких граждан сложно. «Новое качество дорог» для таких случаев установило штраф в 1 тыс. руб. за «нарушение правил пользования дорогой» (въезжая на участок, водитель соглашается с условиями договора оферты), но в компании не уточняют, как именно применяют эту меру.