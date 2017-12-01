Лос-Анджелес-2017: третье поколение CLS

Автосалон в Лос-Анджелесе 2017: Mercedes-Benz CLS

Строго говоря, Mercedes CLS — это обычный седан, хотя и с нестандартным силуэтом. Однако маркетологи придумали для таких автомобилей особый термин — «четырехдверное купе». CLS стал родоначальником этого сегмента и выходит в свет уже в третьем поколении.

Скажем сразу: стильного универсала Shooting Brake в линейке больше не будет. Об этом было объявлено (http://carclub.ru/news/world/mercedes_otkazhetsya_ot_cls_shooting_brake.html) больше двух лет назад. Причина такого решения — в недостаточно высоких продажах пятидверки, а также в общем падении спроса на ключевых рынках. Так что отныне CLS можно купить только с четырехдверным кузовом. В профиль он остался 100%-но узнаваемым, а вот передок и корму переработали основательно. Главный вклад в новое восприятие облика вносят фары и фонари.

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По части наворотов Mercedes CLS совсем немного уступает флагманскому S-классу, но по харизме намного его превосходит. Аналогичная ситуация, кстати, и у парочки Audi — A7 Sportback (http://carclub.ru/news/official/rassekrecheno-vtoroe-pokolenie-audi-a7-sportback.html) и А8 (http://carclub.ru/articles/reviews/velikolepnaya_vosmerka_predstavlyaem_novuyu_audi_a8.html). В салоне — микс из элементов от «ешки» и «эски». Не обошлось без уникальной «фишки». У CLS те же 64 цвета фоновой подсветки интерьера, что и у собратьев, но у них нет диодов в дефлекторах вентиляции! При изменении температуры климат-контроля дефлекторы на короткое время загораются синим или красным цветом.

Mercedes CLS, как и прежде, базируется на платформе Е-класса. Для автомобиля можно заказать один из трех вариантов подвески: стандартную, с адаптивными амортизаторами или пневматическую. Впервые на купе установили трехместный задний диван: массивной консоли посередине больше нет. По ширине и запасу пространства для ног машина действительно подходит для пятерых. Вот только садиться назад не так удобно, как в классический седан.

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На старте продаж новинку можно купить только с «шестеркой» под капотом. Бензиновая развивает 367 л.с., и ей ассистирует 22-сильный электромотор. Дополнительная 48-вольтовая электросеть реализует микрогибридную технологию. Пара дизелей (оба объемом 2,9 литра) выдает 286 и 340 л.с. С любым из трех моторов идет полноприводная трансмиссия и 9-ступенчатый автомат. Позже появятся заднеприводные модификации, и расширится выбор двигателей. «Восьмерки» обещаны только заряженным AMG-версиям.

В России новый Mercedes CLS начнет продаваться весной.