«Немцы» лидируют в рейтинге премиальных авто

В сегменте автомобилей люксового сегмента на российском рынке больше всех машин реализует марка Mercedes-Benz. На первых строчках этого рейтинга разместились также бренды Audi, BMW и Porsche.
По данным «Автостат Инфо», за период с января по октябрь 2017 года Mercedes-Benz продал россиянам 2163 автомобиля класса «люкс», что оказалось на 15,3% меньше прошлогоднего результата (2553 авто). Второе место в сегменте занимает Audi с результатом 1558 реализованных машин, что на 0,8% больше, чем было продано годом ранее (1545 ед.). BMW продемонстрировал третий по величине результат продаж в сегменте люксовых авто, реализовав за январь-октябрь 2017 года 1134 машины, на 10% больше, чем годом ранее (1030 шт.). В ТОП-5 сегмента входит и Porsche — 812 авто (+77% к прошлогоднему результату — 459 ед.).
За январь-октябрь текущего года марка Cadillac продала в России 393 автомобиля класса «люкс», Chevrolet реализовал 189 авто (годом ранее — 15 ед.), а KIA — 135 машин (-28,2%).
Из исследования «Автостат Инфо» известно, что:
- машин класса «люкс» в России за январь-октябрь 2017 года было продано в количестве 6905 шт., что на 1,5% больше, чем годом ранее (6802 ед.),
- доля люксовых машин в объеме автомобильных продаж составила 0,6% за эти 10 месяцев.