«Немцы» лидируют в рейтинге премиальных авто

«Немцы» лидируют в рейтинге сегмента премиальных авто

BMW и Porsche. В сегменте автомобилей люксового сегмента на российском рынке больше всех машин реализует марка Mercedes-Benz . На первых строчках этого рейтинга разместились также бренды Audi

По данным «Автостат Инфо», за период с января по октябрь 2017 года Mercedes-Benz продал россиянам 2163 автомобиля класса «люкс», что оказалось на 15,3% меньше прошлогоднего результата (2553 авто). Второе место в сегменте занимает Audi с результатом 1558 реализованных машин, что на 0,8% больше, чем было продано годом ранее (1545 ед.). BMW продемонстрировал третий по величине результат продаж в сегменте люксовых авто, реализовав за январь-октябрь 2017 года 1134 машины, на 10% больше, чем годом ранее (1030 шт.). В ТОП-5 сегмента входит и Porsche — 812 авто (+77% к прошлогоднему результату — 459 ед.).

За январь-октябрь текущего года марка Cadillac продала в России 393 автомобиля класса «люкс», Chevrolet реализовал 189 авто (годом ранее — 15 ед.), а KIA — 135 машин (-28,2%).