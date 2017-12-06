Ещё
Новый A6 поймали на зимних тестах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный Audi TT RS замечен на испытаниях 

Car.ru 6 декабря 2017
Папарацци сумели «засечь» на дорожных тестах немного замаскированный «горячий» родстер Audi TT RS Roadster, который будет представлен мировой публике в будущем году.
Зарубежные СМИ сообщают, что Audi готовится к премьере обновлённого семейства TT 2019 модельного года, в которое и будут входить «горячие» RS-версии авто. Рассматривая представлены фотографии, можно понять, что компактная спортивная модель почти не изменится внешне.
Так, «посвежевший» родстер, скорее всего, получит модернизированную решетку радиатора, новые боковые пороги, видоизменённые бампера и доработанную светотехнику.
Как изменятся технические характеристики обновленной модели пока неизвестно. Предполагается, что «горячий» Audi TT RS по-прежнему будет приводиться в движение 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей 400 сил и 480 Нм крутящего момента.
Уже в стандартной версии новый Chery Tiggo 5X будет оснащаться 17-дюймовыми «катками», системой стабилизации, электронным ручным тормозом, 6-ю подушками безопасности, кондиционером, круиз-контролем и мн. др.
Car.ru: последние новости
VW готовит новый внедорожник — ступенькой ниже, чем Tiguan Представлен рендер современной «Победы» В Пекине представят обновленный китайско-японский кроссовер Soueast DX7
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение