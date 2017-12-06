Новый A6 поймали на зимних тестах

Обновленный Audi TT RS замечен на испытаниях

Папарацци сумели «засечь» на дорожных тестах немного замаскированный «горячий» родстер Audi TT RS Roadster, который будет представлен мировой публике в будущем году.

Зарубежные СМИ сообщают, что Audi готовится к премьере обновлённого семейства TT 2019 модельного года, в которое и будут входить «горячие» RS-версии авто. Рассматривая представлены фотографии, можно понять, что компактная спортивная модель почти не изменится внешне.

Так, «посвежевший» родстер, скорее всего, получит модернизированную решетку радиатора, новые боковые пороги, видоизменённые бампера и доработанную светотехнику.

Как изменятся технические характеристики обновленной модели пока неизвестно. Предполагается, что «горячий» Audi TT RS по-прежнему будет приводиться в движение 2,5-литровым бензиновым мотором с отдачей 400 сил и 480 Нм крутящего момента.