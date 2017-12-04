Назван лучший бюджетный автомобиль

Лучший бюджетный автомобиль

Автомобиль для многих это — не прихоть, а необходимость. Одни живут за много километров от работы и не могут добраться туда иными способами, другие занимаются извозом, чем и кормят семью, третьи трудятся в доставке, что тоже предполагает наличие собственного транспорта. Во всех перечисленных случаях можно купить хороший бюджетный автомобиль, не переплачивая за излишества.

Автопроизводители, принимая во внимание непростую обстановку в экономике и повышенный спрос на бюджетные автомобили хорошего качества, взяли курс на расширение модельного ряда именно в начальном ценовом диапазоне. Так, у некоторых концернов появилось сразу несколько экономичных вариантов. Рассмотрим топ лучших бюджетных автомобилей современности, доступных для россиян.LADA Granta

LADA GRANTA может быть представлена в трех видах кузова: седан, лифтбек и спорт версия. Первый тип самый недорогой и его цена начинается от 360 тысяч рублей. Это хороший бюджетный автомобиль для России, разработанный специально для наших дорог.

Базовая версия оснащена восьмиклапанным 1.6 литровым (87 л. с.) мотором, механической пятиступенчатой коробкой передач, передним приводом и довольно высоким клиренсом в 160 мм. Гранта прекрасно подойдет как для личного, так и для рабочего использования.

LADA Kalina

LADA KALINA представлена в четырех версиях: хэтчбек, универсал, Калина Кросс и спорт. Начальная комплектация стартует от 410 тысяч. Калина — лучший бюджетный автомобиль, цена качество которого наиболее сбалансированы у АВТОВАЗа

Двигатель — восьмиклапанный, 1.6 литров (87 л. с.), коробка механическая, пятиступенчатая. Большое количество вариантов сборки, 9 цветовых решений, компактные размеры и современные технические системы делают машину очень удобной и практичной.

LADA Priora

LADA PRIORA выходит в единственной модификации — седан. Цена начинается от 400 тысяч. Несмотря на ограниченность в выборе кузова, Приора давно приглянулась российским автолюбителям. Запоминающийся внешний вид, удобный салон и неплохие технические характеристики регулярно приводят ее в рейтинг лучших бюджетных автомобилей.

Семь цветовых сочетаний и пять возможных комплектаций дают покупателю хоть и небольшой, но выбор. Базовая версия оснащена восьмиклапанным, 1.6-литровым (87 л. с.) двигателем и механической пятиступенчатой коробкой.

Renault Logan

RENAULT LOGAN — самый лучший бюджетный автомобиль по показателям надежности. Именно его используют в такси, в службах доставки и автошколах. «Неубиваемый» Логан способен годами выносить жуткие условия эксплуатации, ни разу не подвергнувшись ремонту.

За последние несколько лет цены на модели Рено заметно подросли, но и сейчас являются одними из самых низких на российском рынке. Начальная комплектация Логана стоит от 460 тысяч. Мощность двигателя в базе 1.6 (82 л. с.), коробка передач механическая. В дорогих версиях доступен автомат и более сильные моторы.

Renault Sandero

RENAULT SANDERO — это стильный, экономичный, городской хэтчбек достойного качества и технических возможностей. Он тоже подорожал и теперь стоит от 500 тысяч. Компания Рено заботится о покупателях и старается производить надежные автомобили приятные как внешне, так и внутренне.

Интерьер аккуратный и качественный, хоть и не отличается высокой стоимостью отделки. Салон вместительный и комфортный. Сандеро нетребователен в обслуживании и, так же, как и Логан, способен на длительную тяжелую работу. 155 мм — показатели клиренса с нагрузкой, вполне достаточно для преодоления препятствий. Двигатель 1.6 (82 л. с.), коробка 5МКП.

Renault Sandero Stepway

RENAULT SANDERO STEPWAY — небольшой кроссовер стоимостью от 600 тысяч. Он представляет лучшие семейные автомобили бюджетные насколько это возможно.

Яркий, стильный, динамичный паркетник обладает хорошей проходимостью, высоким клиренсом и надежной подвеской. Большое разнообразие вариантов сборки могут устроить любого покупателя. Двигатель и коробка те же, что и у RENAULT SANDERO.

Renault Duster

RENAULT DUSTER на протяжении нескольких лет был самым продаваемым кроссовером в России. Прекрасное сочетание цены, качества и технических возможностей сделали его всенародным любимцем. А если еще поставить лучший бюджетный навигатор для автомобиля, то можно ехать даже на край света.

У Дастера замечательные внедорожные показатели, хорошее техническое качество, достойный интерьер, и все это от 590 тысяч. Двигатель может быть как бензиновый, так и дизельный, в базовой модификации идет 1.6 (114 л. с.) на механике. Начальная версия оборудована только передним приводом, хотя в остальных возможен полный.

KIA Rio

KIA RIO достаточно популярна в России. Выбирая, какой бюджетный автомобиль лучше купить, можно рассмотреть именно этот вариант. Вообще, «корейцы» заметно подтянули качество за последние годы и теперь занимают лидирующие позиции в этом аспекте. Цена Рио начинается от 635 тысяч. Двигатель в базе представлен вариантом 1.4 (100 л. с.) с механической коробкой.

KIA Picanto

KIA PICANTO — более бюджетный представитель модельного ряда корейского производителя. Приобрести его можно по цене от 530 тысяч.

Это экономичный компактный хэтчбек, предназначенный для городских улиц. Двигатели у него под стать размерам автомобиля — 1.0 (67л. с.) и 1.2 (84 л. с.). Яркий цветной дизайн, удобные габариты и приятный интерьер особенно привлекают женскую половину населения.

Hyundai Solaris

HYUNDAI SOLARIS — довольно неплохой выбор, и он тоже представляет лучшие бюджетные автомобили.

Приятный дизайн, хорошие технические характеристики, приспособленность к русским дорогам делают его одним из самых продаваемых автомобилей в стране. В начальной комплектации идет двигатель 1.4 (100 л. с.) и шестиступенчатая механическая коробка передач.

DATSUN ON-DO — простая, удобная машина для городского движения в кузове седан. Если выбирать, какой бюджетный автомобиль лучше в плане стоимости, то, конечно, это будет ON-DO.

Цена начинается от 350 тысяч. Сложно ожидать чего-то сверхъестественного при таких цифрах, но необходимый минимум модель обеспечит. Двигатель базовой версии 1.6 (87 л. с.), трансмиссия механическая, пятиступенчатая.

Datsun Mi-Do

DATSUN MI-DO создан на основе Лада Калина. Он дороже предыдущей модели и стоит от 467 тысяч. У машины простой интерьер, хорошие ходовые характеристики и основные технические функции.

Базовые двигатель и коробка представлены в той же версии, что и у ON-DO. Интересно, что модель предлагает 13 вариантов комплектаций и максимальная стоит от 650 тысяч.

Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN POLO — единственный бюджетный представитель модельного ряда Фольксваген . Компания постаралась по максимуму обеспечить Поло всеми атрибутами немецкого концерна и, на первый взгляд, у них это получилось.

Только вот многие водители, купившие машину, разочаровались в ней в первые же дни. Они ожидали превосходного качества и прекрасных технических характеристик, свойственных дорогим представителям Фольксваген, а получили всего лишь удобный городской седан эконом-класса.

Ну, учитывая стоимость от 600 тысяч, машина очень даже неплоха. Богатое техническое наполнение, стандартный атмосферный двигатель, несколько вариантов комплектаций обязательно найдут своего покупателя.

Экономическая ситуация вынуждает автоконцерны выпускать бюджетные машины, так как большой процент продаж сейчас приходится именно на этот класс. У любой автомобильной компании есть одна, а иногда и несколько недорогих моделей, сочетающих в себе достойное качество и приятный ценник, нужно лишь найти свою.