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Ford заработал в России более 40 млрд рублей
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Ford заработал на российском рынке более 40 млрд рублей 

«Автостат Инфо» 4 декабря 2017
Объем выручки, полученной с продажи легковых автомобилей Ford в России за январь-октябрь 2017 года, составил 40,45 млрд рублей, о чем говорится в результатах исследования «Автостат Инфо».
В линейке моделей Ford наибольший объем денежных средств в отчетный период принесла модель Ford Kuga. За 10 месяцев покупатели в РФ приобрели 10 027 таких кроссоверов и заплатили за такое количество машин 14,93 млрд рублей. Объем выручки, полученной с реализации Ford Focus, составил 11,02 млрд рублей при проданных 10 338 машин. Третье место по показателю выручки с реализации в модельной линейке «Форд» занимает внедорожник Ford Explorer. Россияне купили за 10 месяцев 1785 таких машин и потратили на них 5,12 млрд рублей. Еще 3,72 млрд рублей они израсходовали на кроссоверы Ford Ecosport (реализовано 3692 таких авто), а еще 3,13 млрд рублей — на модель D-сегмента, Ford Mondeo (продано 2115 машин).
«Автостат Инфо» сообщает, что:
  • за первые 10 месяцев 2017 года россияне израсходовали на покупку новых легковушек 1,39 трлн рублей,
  • в ноябре этого года покупатели в РФ приобрели 4922 автомобиля Ford, что на 29% больше, чем годом ранее.
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