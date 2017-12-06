Реинкарнация Saab 9-3: теперь с электромотором

Преемник Saab 9-3: тот же старый седан, но теперь с электромотором

Китайский консорциум National Electric Vehicle Sweden (NEVS) представил электромобиль на базе седана Saab 9-3. Одновременно с этим на новом заводе марки в Тяньцзине запущено тестовое производство модели. Полномасштабный выпуск планируется начать в июне следующего года, сообщает Autohome.

Электрокар под названием NEVS 9-3EV построен на базе одноименного «Сааба» второго поколения, которое не выпускается с 2014 года. Внешне отличия минимальны. В салоне вместо аналоговых шкал появилась цифровая «приборка», мультимедийная система с сенсорным дисплеем и измененный центральный тоннель с джойстиком управления трансмиссией.

Седан NEVS 9-3EV оснащается электромотором мощностью 177 лошадиных сил и блоком батарей емкостью 144 ампер-часа. Масса машины — 2200 килограммов. Информация о запасе хода пока не сообщается, хотя ранее марка заявляла, что машина сможет проезжать до 300 километров.

Консорциум NEVS выкупил права на бренд и производственные мощности Saab в 2012 году. В 2013-м фирма попробовала возобновить производство модели 9-3. Тогда с конвейера сходили дорестайлинговые седаны с 220-сильными бензиновыми двигателями на предприятии Saab в Швеции. В феврале 2016 года шведский авиастроительный и аэрокосмический концерн Saab AB запретил NEVS использовать название и логотипы Saab на автомобилях для китайского рынка. Основным рынком сбыта этих машин была именно КНР.

Весной текущего года фирма представила концепт преемника модели, который будет выпускаться под маркой NEVS.