Jimny 2019 «засветился» без камуфляжа

Появились шпионские фотографии Suzuki Jimny 2019 без камуфляжа

Уже не раз фотошпионы ловили в объективы своих камер новый Suzuki Jimny, прикрытый плотным камуфляжем, когда тот проходил дорожные тесты, однако сейчас они смогли сфотографировать автомобиль совсем без защиты.

Фотографии показывают автомобиль прямо на конвейерной линии. Рассматривая шпионские снимки можно увидеть габаритные размеры кроссовера Jimny нового поколения. В частности, заметно, что модель больше предшественника и будет иметь довольно брутальную внешность, напоминающую Mercedes Gelandewagen.

Хочется напомнить, что текущее поколение Suzuki Jimny выходит с мелкими доработками с 1998 года. И поклонники автомобиля настойчиво просили японского производителя продлить историю модели.

Предполагается, что новая машина будет оснащаться 1,0-литровым бензиновым турбодвижком или 1,4-литровой дизельной установкой. Скорее всего, внедорожник будет доступен в 3— и 5-дверной конфигурации кузова (с удлиненной колесной базой).

Ожидается, что компактный паркетник Suzuki Jimny 2019 появится на авторынке будущей весной.