В России доступен особый «сарай» V90 Ocean Race

Российские дилеры шведской компании Volvo Cars начали приём заказов на особый универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race. Минимальная цена «сарая» — от 3 794 000 рублей, за модификацию T5.
Официальный дебют универсала Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race состоялся осенью текущего года. Особая версия практичного автомобиля приурочена к старту Международной парусной регаты Volvo Ocean Race 2017/2018.
Как сообщалось ранее, кузов модели окрашен в эксклюзивный оттенок Crystal White. Помимо этого, в оформлении дизайна использованы уникальные матово-серые и ярко-оранжевые акценты. Также универсал получил эксклюзивную отделку интерьера, где использован материал, произведённый из переработанного нейлона.
В России особый универсал Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race, как и обычная модель, доступен с системой полного привода и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Машина предлагается в нашей стране в следующих версиях.
Российские модификации и цены универсала Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race:
T5 (249 л.с.), 8АКП, AWD — от 3 794 000 рублей;T6 (320 л.с.), 8АКП, AWD — от 4 408 000 рублей;D4 (190 л.с.), 8АКП, AWD — от 4 036 000 рублей;D5 (235 л.с.), 8АКП, AWD — от 4 168 000 рублей.
В оснащение особого автомобиля входят уникальные 20-дюймовые «катки», спортивные сиденья, багажник на крыше, окрашенный в цвет кузова (опция), аккумуляторный светодиодный фонарик, два USB-порта для задних пассажиров, USB-порт в багажнике, непромокаемые защитные чехлы для передних кресел.
Как рассказали в российском офисе шведского бренда, первые поставки универсала Volvo V90 Cross Country Volvo Ocean Race в страну запланированы на февраль 2018 года. Напомним, что компания будет перечислять по 100 евро с каждой проданной машины в пользу Международной научной программы Volvo Ocean Race, которая направлена на борьбу с загрязнением Мирового океана.