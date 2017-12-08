Какой Мерседес самый надежный

Разнообразие моделей Мерседесов так велико, что сложно уследить. Добавим многолетнюю историю концерна, эксклюзивные и спортивные выпуски — и все, теперь список произведенных автомобилей даже не перечислить.

Что касается вопроса, какая модель Мерседеса самая надежная, однозначный ответ получить сложно. И дело вовсе не в плохом качестве машин. Просто за годы существования Мерседес не единожды возглавлял рейтинги лучших и многие модели достойны этого звания.

В то же время, странно было бы сравнивать лидера современного рынка и представителя годов так 60-70-х между собой. Это ведь абсолютно разные эпохи.

Межклассовые сравнения тоже невозможны. Разница между элитным внедорожником и бюджетной малолитражкой видна невооруженным взглядом. В итоге, остается искать представителей надежности внутри своих категорий, выбор которых у компании большой.

Классы Мерседесов

Модельный ряд концерна представлен восемью классами. Не каждый производитель способен позволить такую роскошь, чтобы охватить столь разнообразный ассортимент. Мерседесу же это удается, и компания готова предложить своим покупателям автомобиль на все случаи жизни.

А-Класс

А-Класс включает в себя небольшие компактные машины для повседневных городских поездок. Они практичны, удобны и довольно экономичны. Хотя единственным вариантом кузова здесь может быть хэтчбек и в целом класс является бюджетным, производители не поскупились на комфорт и качество автомобиля.

Скромные размеры и относительно небольшая цена делают А-Класс прекрасным вариантом для молодых людей. В целом машины А-Класса довольно надежны, но требовательны в обслуживании.

В-Класс

Хэтчбеки большего размера имеют обозначение «В». По большому счету, В-Класс — это уже микровэн. Они предназначены для широкого круга покупателей. Это могут быть и молодые люди, и семейные пары, и водители, подыскивающие рабочий автомобиль.

Кстати, именно этот класс показал, какой мотор Мерседес самый надежный, и хоть бензиновый двигатель объемом 1.6 л тут не так силен, как на «старших» моделях (мощность 122 л.с.), по долговечности он несомненный лидер.

С-Класс

Наиболее популярным является С-Класс. Он представлен несколькими версиями кузова (универсал, купе, седан), практически любыми комплектациями, вариантами КПП и моторов.

Так как автомобили этого класса пользуются наибольшим спросом ввиду оптимального соотношения цены и качества, компания Мерседес старается предложить все необходимое именно в этой группе.

Отвечая на вопрос, какой Мерседес С класса самый надежный, стоит отметить Mercedes-Benz C-Class W 202 — он наиболее подходит на это звание из современных представителей.

Е-Класс

Тем, кто больше всего ценит комфорт, уют, дизайн и презентабельность автомобиля, подойдет модель Мерседес Е-класса. Стильные, классические сочетания внешнего вида и интерьера, консервативные решения в оформлении и максимальное удобство делают этот класс лучшим для корпоративного назначения.

Добавим также, что технические возможности представителей группы «Е» очень разнообразны. Несколько вариаций двигателей, КПП, прекрасная оснащенность средствами коммуникации и вспомогательными инструментами управления вкупе с четырьмя видами кузова делают этот класс востребованным на рынке.

Изучая отзывы, какой Мерседес Е Класса самый надежный, оказалось, что это Mercedes E-Class W 210. К сожалению, эта модель больше не выпускается, на ее место пришла W 212. Она менее надежна, чем W 210, но в целом вариант довольно качественный.

S-Класс

Главной особенностью машин в подкатегории «S» служит роскошь, красота и максимальный комфорт. И хоть этот класс представлен только в кузове седан, он пользуется большим спросом у правящих кругов. Ни один другой автомобиль не обеспечит такого удобства, изящества и чувства превосходства.

Салон высокий и широкий, будет приятен любому пассажиру. Модификации могут быть разными, но обязательно шикарными и дорогими, под стать предназначению машины. Самым знаменитым автомобилем современности в S-классе является модификация W 220, но она не идеальна и у владельцев были претензии. Поэтому при производстве следующей модели, W 221, разработчики постарались устранить все недостатки и сделать ее более надежной.

G-Класс

Мерседесы G-класса являют собой внедорожный вариант концерна. Наиболее известный представитель — Гелендваген, бьет все рекорды по лидерству в сфере проходимых автомобилей. Он объединяет в себе прекрасные технические данные, полный привод, рассчитанный на сложные дорожные условия, и безупречный комфорт.

А также нет сомнений, какой двигатель Мерседес самый надежный. Именно у Гелендвагена он проработан до мелочей и показывает сильнейшие характеристики. Все эти качества делают машину самым удобным вариантом для обеспеченных граждан.

GLE-Класс

Среднеразмерные кроссоверы Мерседеса представлены классом GLE (бывший «М»). Это стильные, комфортабельные, современные внедорожники. Они, в отличие от G-класса, более рассчитаны на городские условия, менее мощные и сбалансированы для спокойных путешествий.

Производитель считает, что ему удалось в этом классе ответить на вопрос, какой дизельный двигатель Мерседес самый надежный. Отзывы же владельцев разнятся — одни считают, что бензиновый вариант мощнее, другие доказывают, что именно дизель самый практичный и экономичный.

Главное — то, что качество моторов у GLE-Класса (М-Класса) действительно неплохое и при подобающем уходе будет служить долгие годы.

GLA и GLC Класс

Данные компактные кроссоверы Мерседес GLA и GLC созданы на платформе А-Класса и С-Класса соответственно, а посему имеют все те же особенности, преимущества и недостатки по части надежности.

GLS-Класс

Также известен ранее как GL-Класс. Это флагманский полноразмерный SUV Мерседес, который еще называют "внедорожник S-Класса". Изначально модель разрабатывали для американцев и за океаном Мерседес GLS стабильно занимает второе место в классе, немного уступая Lincoln Navigator.

Огромный просторный салон на семь мест, причем в третьем ряду могут поместиться и взрослые пассажиры, топовая отделка — все это несомненные плюсы. Однако в базе у внедорожника гораздо меньше опций и оснащения, чем у S-Класса, а переход с двигателя V6 на V8 (что логично для такого гаргантюанского авто) заставит сильно раскошелиться.

Раз — два в год GLS подпадает под отзыв, но обычно все ограничивается мелочами. Тем не менее, отзывы пользователей сильно разнятся и, похоже, нередки случаи, когда покупателю "не везет" со своим экземпляром. У кого-то за 100 тыс. км из поломок будут только кнопки регулировки сиденья пассажира, а кто-то ежеднедельно будет менять по гарантии выходящие из строя компоненты.

Собирается GLS-Класс в США.

V-Класс

Единственным представителем класса «V» является минивэн Viano. Но одинокой модель не кажется благодаря широкому выбору комплектаций. Несколько вариантов длины кузова, колесной базы, двигателей и прочих характеристик меняют машину до неузнаваемости.

Этот автомобиль может быть и обычным микроавтобусом, и комфортабельным семейным минивэном, и даже полноценным домом на колесах, так любимым всеми путешественниками. Салон продуман до мелочей и, по отзывам владельцев, дает чувство уюта, тепла и домашнего гостеприимства.

В плане надежности у V-класса неплохие показатели, но стоимость покупки и обслуживания не каждому по карману.

Самый надежный Мерседес в истории компании

Безусловным лидером по качеству является Mercedes W123. Эта машина была признана лучшей по надежности не только среди автомобилей 1975 — 1986 годов, но и самым удачным изобретение концерна за всю историю. Также W123 стал легендой компании Мерседес, качество и неубиваемость которого всегда были вне конкуренции.

allroader.ru

И в наше время можно найти вполне приличные экземпляры W123, слегка прихваченные ржавчиной, но все еще бодро покоряющие просторы на родных моторах, комплектующих и даже ходовой.

На смену столь знаменитому шедевру пришел Mercedes W124. Он тоже обладает хорошими характеристиками надежности, но затмить легендарного предшественника оказался не в силах.

Если рассуждать о качестве Мерседесов, то современные машины сильно уступают предшественникам. Почему так происходит, сказать сложно, но владельцы автомобилей немецкой марки заявляют, что надежность новых моделей сильно отличается от моделей прошлых лет и не в лучшую сторону.

Будем надеяться, компания исправит ошибки и легендарное качество Мерседес опять покорит сердца автолюбителей.