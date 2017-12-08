Лифтбэк Granta переедет из Ижевска в Тольятти

Лифтбэк Lada Granta из-за «Весты» переедет из Ижевска в Тольятти

С февраля 2018 года компания «АвтоВАЗ» намерена перенести производство своих лифтбэков Lada Granta с предприятия в Ижевске на конвейер автозавода в Тольятти, сообщают официальные представители отечественного автогиганта. Сделано это будет с целью освобождения производственных мощностей «ИжАвто» для увеличения объемов выпуска другой модели концерна — Lada Vesta.

Точной даты начала выпуска лифтбэков «Гранта» в Тольятти пока не названо, как и информации о запланированных объемах производства этой модели на новом предприятии.

Напомним, что автозавод в Ижевске занимался сборкой автомобилей Lada Granta в кузове лифтбэк с мая 2014 года.