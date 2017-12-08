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Лифтбэк Granta переедет из Ижевска в Тольятти
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Лифтбэк Lada Granta из-за «Весты» переедет из Ижевска в Тольятти 

Daily-Motor 8 декабря 2017
С февраля 2018 года компания «АвтоВАЗ» намерена перенести производство своих лифтбэков Lada Granta с предприятия в Ижевске на конвейер автозавода в Тольятти, сообщают официальные представители отечественного автогиганта. Сделано это будет с целью освобождения производственных мощностей «ИжАвто» для увеличения объемов выпуска другой модели концерна — Lada Vesta.
Точной даты начала выпуска лифтбэков «Гранта» в Тольятти пока не названо, как и информации о запланированных объемах производства этой модели на новом предприятии.
Напомним, что автозавод в Ижевске занимался сборкой автомобилей Lada Granta в кузове лифтбэк с мая 2014 года.
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