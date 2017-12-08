Когда начнутся предновогодние пробки?

В ЦОДД напомнили о предновогодних пробках в Москве

Столичный «Центр организации дорожного движения» напомнил автомобилистам, что во второй половине декабря в Москве традиционно ухудшается дорожная ситуация из-за активного предновогоднего «шопинга». В ведомстве прогнозируют, что пик пробок придется на 25-28 декабря.

Машин на улицах будет становиться больше, начиная с 21 декабря. С 29 декабря количество автомобилей на дорогах пойдет на спад, однако локальные затруднения около торговых и развлекательных центров сохранятся вплоть до вечера 31 декабря. Это стандартная ситуация для последнего месяца года, и в ЦОДД призывают водителей помнить об этом, планируя свои маршруты.

Будут в Москве районы, где возникнут дополнительные трудности с движением. Так, с 29 декабря по 4 января движение ограничат на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд для проведения рождественской ярмарки. А с завтрашнего дня, 9 декабря, масштабное перекрытие и реорганизация схемы движения случится в районе Сокольники. Там начинают строить метро, и мириться с неудобствами местным жителям придется как минимум полтора года.