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Когда начнутся предновогодние пробки?
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В ЦОДД напомнили о предновогодних пробках в Москве 

CarClub 8 декабря 2017
Столичный «Центр организации дорожного движения» напомнил автомобилистам, что во второй половине декабря в Москве традиционно ухудшается дорожная ситуация из-за активного предновогоднего «шопинга». В ведомстве прогнозируют, что пик пробок придется на 25-28 декабря.
Машин на улицах будет становиться больше, начиная с 21 декабря. С 29 декабря количество автомобилей на дорогах пойдет на спад, однако локальные затруднения около торговых и развлекательных центров сохранятся вплоть до вечера 31 декабря. Это стандартная ситуация для последнего месяца года, и в ЦОДД призывают водителей помнить об этом, планируя свои маршруты.
Будут в Москве районы, где возникнут дополнительные трудности с движением. Так, с 29 декабря по 4 января движение ограничат на улицах Тверская, Моховая и Охотный Ряд для проведения рождественской ярмарки. А с завтрашнего дня, 9 декабря, масштабное перекрытие и реорганизация схемы движения случится в районе Сокольники. Там начинают строить метро, и мириться с неудобствами местным жителям придется как минимум полтора года.
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