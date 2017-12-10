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Alfa Romeo 4C представят в 2018 году
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Обновленный спорткар Alfa Romeo 4C представят в 2018 году 

Daily-Motor 10 декабря 2017
Итальянская автомобильная марка Alfa Romeo анонсировала на 2018 год дебют обновленной версии своего спорткара 4C. Разработка инженеров «Альфы» и FCA (Fiat Chrysler Automobiles) получит полностью новое рулевое управление, модернизированную подвеску, а также другой двигатель в сравнении с предшественником, подробности относительно которого пока держатся в секрете.
Напомним, что текущая версия модели Alfa Romeo 4C оснащается 1,75-сильным 4-цилиндровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 237 лошадиных сил. С ним автомобиль способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,1-секунды.
Ранее на этой неделе Daily-Motor.Ru сообщал о планах руководства концерна Fiat Chrysler Automobiles избавиться от механических трансмиссий в моделях Alfa Romeo, Maserati и Ferrari.
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