Обновленный спорткар Alfa Romeo 4C представят в 2018 году

Итальянская автомобильная марка Alfa Romeo анонсировала на 2018 год дебют обновленной версии своего спорткара 4C. Разработка инженеров «Альфы» и FCA ( Fiat Chrysler Automobiles) получит полностью новое рулевое управление, модернизированную подвеску, а также другой двигатель в сравнении с предшественником, подробности относительно которого пока держатся в секрете.

Напомним, что текущая версия модели Alfa Romeo 4C оснащается 1,75-сильным 4-цилиндровым турбированным агрегатом, мощность которого составляет 237 лошадиных сил. С ним автомобиль способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 4,1-секунды.