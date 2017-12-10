Urus: скоро на всех «рублевках» страны

Производитель спорткаров Lamborghini открыл новую для себя эру, выпустив кроссовер под названием Urus. К чести итальянцев, новая модель по техническим характеристикам сразу оказалась впереди конкурентов, демонстрируя немыслимые даже для спортивных машин показатели. В России кроссовер приедет к маю, но просто так его не купишь — вся выделенная квота на 2018 год уже нашла своих покупателей.

К своей главной премьере за последние годы в Lamborghini готовились по всем правилам, подогревая интерес публики интригующими видеотизерами, демонстрирующими широкий внедорожный потенциал пока еще закамуфлированного кроссовера на различных поверхностях.

День X настал 4 декабря. Все было «как положено», но в тоже время с изюминкой: топ-менеджмент и сотни журналистов со всего мира расположили на трибуне, сооруженной прямо в заводском цеху, рядом с конвейером, где собираются Urus, что в переводе означает «тур».

Музыка и танцы, торжественные речи и даже явно незапланированная техническая заминка в представлении — собравшиеся мужественно терпели, ведь совсем скоро на сцене должен был появиться Он.

И ожидания вполне оправдались.

Экстерьер кроссовера, на мой субъективный взгляд, действительно впечатляет. В нем не оказалось ничего революционного или экзотического, но в том и заслуга дизайнеров Lamborghini — не выходя за рамки устоявшихся представлений широких масс создать то, что будет превосходить все аналоги.

И действительно, Urus имеет все основания считаться одним из самых элегантных кроссоверов в мире, не говоря уже о представителях люксового класса, где ему просто нет равных. Плавные линии кузова с обильными выштапмповками здесь сочетаются с выдающейся спортивной формой, которая, что немаловажно, полностью подтверждается и «начинкой» автомобиля. Перед нами не просто «спортсмен», это настоящий чемпион мира.

Кстати, понятие «новая эра» не столь однозначное, ведь у марки уже был опыт в строительстве внедорожников. В 1986 году широкой публике был представлен LM002. Впрочем, триумфальным путь этого внедорожника назвать трудно — за семь лет, что выпускалась эта брутальная модель, было продано всего 328 экземпляров.

Дизайнеры Lamborghini подчеркивают, что, несмотря на передовой дизайн, в Urus сохранились общие ДНК и с LM002 и со спорткарами. И это не пустые слова — параллели действительно имеются, достаточно лишь обратить внимание на определенные пропорции и линии кузова.

Мировая премьера не предполагала тест-драйва, но посидеть в Urus, конечно удалось. Салон также впечатляет — дорогая кожа, удобнейшая эргономика, простор для водителя и пассажиров, в том числе и на заднем сиденье.

Urus это не просто спорткар, но и машина для бездорожья. Система полного привода модели оснащена самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Крутящий момент автоматически перераспределяется с одних колес на другие — в зависимости того, где лучше сцепление с покрытием. Всего в Urus шесть режимов езды: трасса, бездорожье, снег, песок, спорт, трек.

Фантастика в цифрах

Кроссовер получил новый восьмицилиндровый 4-литровый мотор с двумя турбонагнетателями мощностью в 650 л.с. и максимальным крутящим моментом в 850 Нм. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. На данный момент итальянцы производят только одну комплектацию.

До сотни Urus разгоняется за немыслимые 3,6 секунды, это сразу на полсекунды быстрее, чем в своей топовой версии демонстрирует «самый быстрый внедорожник в мире» — так на официальном сайте называют Bentley Bentayga. У нового Porsche Cayenne Turbo разгон аналогичный, но с дополнительным спорт-пакетом он составляет уже 3,9 секунд. Так что, британцам самое время подумать над более актуальным слоганом.

Максимальная скорость Urus также лучшая — 305 км/ч.

Объем багажника — внушительные 616 литров, которые при сложенных сзади сидениях можно превратить в 1596 л. В базе на автомобиль идут 21-дюймовые диски, но в качестве опции доступны и 22-х и даже 23-х дюймовые.

Кроссовер получил внушительные габариты: длина более 5,1 метра, колесная база — более 3 метров. При этом дорожный просвет можно регулировать пневмоподвеской в диапазоне от 158 до 248 мм.

В смешанном цикле расход топлива составит 12,7 литров. Чтобы уезжать иногда подальше от АЗС инженеры предусмотрели 85-литровый топливный бак.

Цена и перспективы

Стоимость Urus в России на данный момент — 15,2 млн рублей, что даже ниже, чем у топовой версии Bentayga.

Но речь идет о «базе» с весьма скудным набором опций. Вместе с ними финальный ценник подрастет еще на пару миллионов. И скорее всего, большинство клиентов вряд ли будут экономить на «фарше».

В Россию в 2018 году приедет всего 50 машин. Как рассказала «Газете.Ru» представитель компании, все они уже фактически распроданы, но первые «живые» экземпляры доедут до нашей страны лишь в мае. При этом на 2017 год квота на весь модельный ряд Lamborghini составила всего 36 машин.

Столь значительное увеличение поставок, планируемое в следующем году, легко объяснимо. Urus должен стать главным бестселлером марки за многие годы, а может быть и за всю историю. В 2018 году завод под Болоньей планирует благодаря своему первому кроссоверу удвоить производство — с 3,5 до 7 тысяч машин.

В том, что новое детище Lamborghini ждет неплохое будущее — сомнений практически нет.

До ожидаемого в 2021 году появления на свет первого внедорожника Ferrari , превзойти Urus, скорее всего, не удастся.

Учитывая эксклюзивный характер модели и слепую моду на кроссоверы, желающих по-настоящему «выделиться» на дороге найдется немало. И, конечно, речь не столько о России — основные покупатели Lamborghini живут в США, Японии и Ближнем Востоке.

Кстати итальянцы, видимо сами изрядно впечатленные своим творением, даже не постеснялись записать Urus не в класс SUV, а выдумали специально для него новый класс автомобилей — Super SUV (SSUV). Спорить с этим пока трудно — жаль, что не получилось опробовать кроссовер «в деле». Такую возможность журналистам пообещали предоставить в апреле следующего года.