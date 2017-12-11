Rinspeed представила беспилотный транспорт будущего

Представлен прозрачный беспилотник Rinspeed Snap — транспорт будущего

Rinspeed заявил о себе благодаря созданию нескольких довольно странных концепций, в том числе машины Squba на основе Lotus Elise, или модели Oasis, в которой расположился сад из множества суккулентов.

Однако, для предстоящей международной потребительской выставки Consumer Electronics Show компания решила использовать более традиционное мышление, создав будущий вид транспорта под названием Snap. Это специальный шаттл, который управляется с помощью встроенных датчиков, а не водителя. Он запрограммирован таким образом, что для езды необходимо только задать пункт назначения. Однако, это не основная особенность разработки.

Беспилотник Rinspeed — настоящий трансформер, в базирующийся на двух элементах: платформе Skateboard и модуля Pod, создание которых может происходить независимо друг от друга. Единственный момент — обязательно нужно обеспечить совместимость данных компонентов.

Идея разработчика заключается в том, что с развитием инновационных технологий самоходное шасси очень быстро устареет, но в силу того, что верхняя капсула сможет использоваться отдельно — транспортное средство не потеряет собственную актуальность.

Что касается маневренности и производительности — Skateboard оснащена отличными колесами, что с легкостью поворачивают на необходимый угол. Электромотор ZF развивает мощность 38-69 лошадиных сил и гарантирует максимальную скорость в 80 км/ч, а встроенный аккумулятор на 12 кВтч обеспечивает около 100 км пробега. Для городской езды — этого более чем достаточно, тем более, что разработка автоматически отправляется на подзарядку.

Модуль Pod состоит из неподвижных опор и может использовать отдельно от шасси. Инженеры-разработчики учли каждую мелочь, дабы инновацию можно было эксплуатировать в качестве фургончика, мобильного офиса или общественного транспорта. На презентации использовался вариант с пассажирской капсулой на четверых. Внутри трансформера расположились множество дисплеев (не считая 4 штук для личного использования) и два огромных телевизора в центре салона. В создании беспилотника Rinspeed Snap приняло участие более 30 компаний и поставщиков, благодаря которых разработку покажут на выставке электроники в Лас-Вегасе уже в начале января.