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Urus метит в покорители Нюрбургринга
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Lamborghini Urus метит покорить Нюрбургринг 

Allroader.ru 11 декабря 2017
Для ряда автопроизводителей достижение нового рекорда на знаменитом Нюрбургринге стало настоящей "идеей фикс", постигла эта участь и Lamborghini. Не так давно суперкар Huracan Performance смог завоевать корону самого быстрого серийного автомобиля в "Зеленом аду", но долго удерживать трофей "итальянец" не смог — пришел Porsche 911 GT2 RS и сделал "петлю" за 6 минут и 47.3 секунды.
И вот, стало известно, что Lamborghini вернется на Нюрбургринг уже весной 2018 года, но уже не с Huracan Performance, а с новеньким Urus, который постарается стать самым скоростным SUV на культовом треке. Для этого Urus придется посрамить нынешнего короля — Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с его 7 минутами и 51.7 секундами (правда, ряд специалистов в этой области уверены, что рекорд Alfa сомнителен из-за того, что видео его установки, якобы, подвергалось монтажу).
Информацией о том, что Lamborghini Urus, все же, выйдет на "петлю" весной поделился с английским журналом CAR шеф направления исследований и разработок производителя Маурицио Реджани. Отчего же Lambo будет ждать аж до весны — спросите вы. Все просто, в компании надеются, что более теплая и благоприятная погода поможет "супер-внедорожнику" справиться с поставленной задачей.
Когда же журналист спросил топ-менеджера действительно ли он верит, что Urus может свергнуть с трона Stelvio Quadrifoglio, Реджани с улыбкой сообщил, что 650-сильный SUV "сделает это".
Напомним, что на рекорд Stelvio может покушаться еще один не менее быстрый и знаменитый внедорожник — пока еще не выпущенный в свет Porsche Cayenne S E-Hybrid последнего поколения. Тем не менее, не стоит забывать и о том, что обе марки входят в большую и дружную семью Volkswagen AG, так что шефы корпорации попросту могут директивно присудить победу находящемуся выше по "пищевой цепочке" Urus, дабы оправдать его цену в $200 000.
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