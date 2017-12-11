Urus метит в покорители Нюрбургринга

Lamborghini Urus метит покорить Нюрбургринг

Для ряда автопроизводителей достижение нового рекорда на знаменитом Нюрбургринге стало настоящей "идеей фикс", постигла эта участь и Lamborghini . Не так давно суперкар Huracan Performance смог завоевать корону самого быстрого серийного автомобиля в "Зеленом аду", но долго удерживать трофей "итальянец" не смог — пришел Porsche 911 GT2 RS и сделал "петлю" за 6 минут и 47.3 секунды.

И вот, стало известно, что Lamborghini вернется на Нюрбургринг уже весной 2018 года, но уже не с Huracan Performance, а с новеньким Urus, который постарается стать самым скоростным SUV на культовом треке. Для этого Urus придется посрамить нынешнего короля — Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio с его 7 минутами и 51.7 секундами (правда, ряд специалистов в этой области уверены, что рекорд Alfa сомнителен из-за того, что видео его установки, якобы, подвергалось монтажу).

Информацией о том, что Lamborghini Urus, все же, выйдет на "петлю" весной поделился с английским журналом CAR шеф направления исследований и разработок производителя Маурицио Реджани. Отчего же Lambo будет ждать аж до весны — спросите вы. Все просто, в компании надеются, что более теплая и благоприятная погода поможет "супер-внедорожнику" справиться с поставленной задачей.

Когда же журналист спросил топ-менеджера действительно ли он верит, что Urus может свергнуть с трона Stelvio Quadrifoglio, Реджани с улыбкой сообщил, что 650-сильный SUV "сделает это".