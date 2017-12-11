Кислотно-розовые «Жигули» рассекают по Новосибирску

Житель Новосибирска решил сделал девушке экстравагантный подарок — возлюбленная получила от него «Жигули» вызывающего-розового цвета. Красочное авто моментально стало звездой городских дорог и даже появилось в клипе танцевальной студии.