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M2 превратили в арт-кар
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BMW M2 от Evolve превратили в арт-кар 

Car.ru 11 декабря 2017
Ещё один арт-кар от «БМВ» мы видим — на этот раз речь про M2 от тюнера Evolve.
BMW выпускает свои арт-кары, являющиеся уже не просто автомобилями, а настоящими художественными произведениями, с 1975 года, причем первый из них — это 3.0 CSL, который даже мчался в Ле-Мане. Evolve Automotive сделал то же самое с BMW M2.
Фотографии, опубликованные на Flickr, показывают, что M2, который приобрёл уникальную ливрею — ручная роспись! Жаль, ведь фирменные машины-картины от баварцев всегда являются ещё и проектами под чьей-то, так сказать, подписью.
Кстати, тюнер дал этому экземпляру обозначение GTS. Так поступил специально, чтобы показать: перед нами всеми — раскрашенная кистью двухдверка, но она ещё и совершенно крутым образом «прокачанная». Кстати, такую же, но без цветастого обличия, M2 от Evolve впервые показали в декабре прошлого года. Машина отличается спортивным комплектом кузова (одно только заднее антикрыло — это истинно классная вещь). Здоровенное усиление мощности — ещё один пункт. Так, скачок вышел с 365 до 401 л.с.
Ещё авто заметно легче, ибо выхлопная система вся пошла под замену, уступив место облегчённой. Отмечаем, что обвес выполнен из углеволокна. Лёгкость — залог динамики отменной!
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