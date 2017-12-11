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В России отзывают на ремонт «Крузаки» и «Лексусы»
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В России отзывают на ремонт «Крузаки» и «Лексусы» 

Автовести 11 декабря 2017
Во флагманских внедорожниках Land Cruiser 200 и Lexus LX обнаружены проблемы с подушками безопасности, и производитель вынужден отзывать из на сервис. К счастью, под действие отзыва попало совсем немного автомобилей.
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) совместно с компанией "Тойота Мотор" объявили о запуске отзывной кампании, которая затронет соплатформенные внедорожники Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 570. В сервисной акции участвуют всего лишь 25 автомобилей, проданных в России в период с февраля 2008 года по декабрь 2016 года.
"Причиной отзыва является возможная установка в процессе сборки автомобиля водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности, не соответствующей спецификации транспортного средства. Вследствие этого на указанных автомобилях существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности или передней пассажирской подушки безопасности во время аварии", — говорится в официальном сообщении на сайте Росстандарта.
Производитель готов исправить заводской дефект подушек и приглашает владельцев внепланово посетить официальные сервисные центры. В рамках отзывной кампании дилеры выполнят замену подушки безопасности. Разумеется, все работы финансируются "Тойотой" и будут бесплатными для владельцев.
И хотя "официалы" намерены проинформировать об этом обладателей отзывных "Крузаков" и "Лексусов" в индивидуальном порядке, многие автомобили уже сменили владельцев и давно "потерялись" из виду. Для таких случаев регулятор публикует открытый список тех экземпляров, которые участвуют в отзыве.
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