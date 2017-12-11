Ещё
Обновленный TT Coupe замечен на испытаниях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обновленный Audi TT Coupe замечен на испытаниях 

Auto.Today 11 декабря 2017
Во время тестирования в Скандинавии был пойман новый Audi TT Coupe с незначительными изменениями в экстерьере.
Даже несмотря на камуфляжную маскировку, удалось рассмотреть некоторые обновления автомобиля, которые коснулись внешнего вида. Конечно, Audi TT полностью не преобразился, но получил модернизированные фары и новый узор на решетке радиатора.
В этот раз компания решила уделить больше внимания добавлению новейших технологий, которые Audi может предложить. В следствие этого TT Coupe получила полностью цифровую приборную панель и улучшенный мультимедийный комплекс с широким дисплеем.
Под капотом автомобиля расположился 5-тицилиндровый турбированный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью в 400 лошадиных сил.
Выход на европейский рынок пересмотренной версии популярного Audi TT назначают на следующий год.
Auto.Today: последние новости
Выпуск внедорожника Mercedes-AMG пока остается под сомнением Hyundai продолжает тестировать i30 N Fastback Генеральный директор Bugatti рассказывает о будущих моделях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение