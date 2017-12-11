Обновленный TT Coupe замечен на испытаниях

Обновленный Audi TT Coupe замечен на испытаниях

Во время тестирования в Скандинавии был пойман новый Audi TT Coupe с незначительными изменениями в экстерьере.

Даже несмотря на камуфляжную маскировку, удалось рассмотреть некоторые обновления автомобиля, которые коснулись внешнего вида. Конечно, Audi TT полностью не преобразился, но получил модернизированные фары и новый узор на решетке радиатора.

В этот раз компания решила уделить больше внимания добавлению новейших технологий, которые Audi может предложить. В следствие этого TT Coupe получила полностью цифровую приборную панель и улучшенный мультимедийный комплекс с широким дисплеем.

Под капотом автомобиля расположился 5-тицилиндровый турбированный двигатель объемом 2,5 литра и мощностью в 400 лошадиных сил.

Выход на европейский рынок пересмотренной версии популярного Audi TT назначают на следующий год.