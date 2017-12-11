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Россиян не привлекают отечественные авто
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Более 50% россиян не видят смысла в покупке отечественного автомобиля 

Daily-Motor 11 декабря 2017
Агентство ZOOM Market опубликовало результаты федерального социологического опроса, согласно которым более 68% россиян не видят смысла в приобретении автомобилей отечественного автопрома.
Из них 45% выразили свое недоверие к качеству продукции, выпускаемой российскими автоконцернами, 37% не нравится дизайн отечественных автомобилей, а еще 18% усомнились в их безопасности.
Кроме того, 83% респондентов при выборе автомобиля в одной и той же ценовой категории сообщили, что предпочтут машину иностранного производителя.
При этом 53 процента опрошенных отметили, что в дизайне российских автомобилей за последние годы произошли положительные перемены.
Опрос проводился в 15 городах России. В нем приняло участие в общей сложности более 3 тысяч автомобилистов, возраст которых варьировался в пределах 24-56 лет.
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