Россиян не привлекают отечественные авто

Более 50% россиян не видят смысла в покупке отечественного автомобиля

Агентство ZOOM Market опубликовало результаты федерального социологического опроса, согласно которым более 68% россиян не видят смысла в приобретении автомобилей отечественного автопрома.

Из них 45% выразили свое недоверие к качеству продукции, выпускаемой российскими автоконцернами, 37% не нравится дизайн отечественных автомобилей, а еще 18% усомнились в их безопасности.

Кроме того, 83% респондентов при выборе автомобиля в одной и той же ценовой категории сообщили, что предпочтут машину иностранного производителя.

При этом 53 процента опрошенных отметили, что в дизайне российских автомобилей за последние годы произошли положительные перемены.

Опрос проводился в 15 городах России. В нем приняло участие в общей сложности более 3 тысяч автомобилистов, возраст которых варьировался в пределах 24-56 лет.