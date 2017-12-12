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Рассекречен дизайн универсала на базе Tesla Model S
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Рассекречен дизайн универсала на базе Tesla Model S 

Daily-Motor 12 декабря 2017
Рассекречен дизайн универсала на базе Tesla Model SДизайн-студия Niels van Roij Design, базирующееся в Лондоне, выложила в Сеть серию тизерных изображений, на которых показан дизайн электромобиля Tesla Model S в кузове Shooting Brake. Официальная презентация автомобиля, разработанного голландским ателье RemetzCar, состоится в марте 2018 года.
Новый электромобиль получит название Electric Shooting Brake. Электрокар спроектируют на платформе серийного электрического седана Tesla Model S. Модель в техническом плане будет представлять собой все тот же американский электромобиль, но сменит кузов на универсал.
По словам разработчиков, превращение седана Tesla Model S в универсал позволило придать облику электрокара динамичности, а также «уменьшить его визуальную массу».
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