Рассекречен дизайн универсала на базе Tesla Model S

Рассекречен дизайн универсала на базе Tesla Model SДизайн-студия Niels van Roij Design, базирующееся в Лондоне, выложила в Сеть серию тизерных изображений, на которых показан дизайн электромобиля Tesla Model S в кузове Shooting Brake. Официальная презентация автомобиля, разработанного голландским ателье RemetzCar, состоится в марте 2018 года.

Новый электромобиль получит название Electric Shooting Brake. Электрокар спроектируют на платформе серийного электрического седана Tesla Model S. Модель в техническом плане будет представлять собой все тот же американский электромобиль, но сменит кузов на универсал.

По словам разработчиков, превращение седана Tesla Model S в универсал позволило придать облику электрокара динамичности, а также «уменьшить его визуальную массу».