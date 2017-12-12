Hennessey «прокачает» Chevrolet Corvette ZR1 до 1200 лошадиных сил

Несмотря на то, что большинство из нас считают новое экстремальное купе Chevrolet Corvette ZR1 2019 модельного года поистине «безумным» автомобилей, американская компания Hennessey Performance официально объявила о трех пакетах для суперкара, один из которых обещает обеспечить 1200 лошадиных сил.

Напомним, официальная премьера нового купе Chevrolet Corvette ZR1 состоялась несколько недель назад. Чуть позже американская компания представила одноимённый кабриолет Chevrolet Corvette ZR1 Convertible. Оба автомобиля питаются от могучего мотора 6.2 LT5 V8. Мощность — 563 кВт (765,45 л.с.). Крутящий момент — 969 Нм.

Однако всемирно известная фирма считает, что стоковый двигатель новинки способен на большее. Поэтому компания Hennessey Performance анонсировала три пакета HPE850, HPE1000 и HPE1200 для модели Chevrolet Corvette ZR1. Как следует из каждого названия, три доступных пакета обновления значительно повышают мощность.

Модель Hennessey Chevrolet Corvette ZR1 HPE850, согласно данным производителя, получит незначительные модернизации силового агрегата и аэродинамического обвеса. Это приведет к тому, что 850-сильный автомобиль сможет ускоряться с 0 до 60 миль в час (96 км/ч) примерно за 2,6 секунды.

В свою очередь, машина Hennessey Chevrolet Corvette ZR1 HPE1000 получит такие же изменения что и HPE850, включая новый нагнетатель и интеркулер. Мощность — 1 000 л.с. Крутящий момент — 1 309 Нм. Такой автомобиль сможет набирать первую сотню всего за 2,5 секунды, а его максимальная скорость будет достигать 220 миль в час (354 км/ч).

Наконец, модернизированный автомобиль Hennessey Chevrolet Corvette ZR1 HPE1200. Как можно понять из названия, отдача мотора модели в этом исполнении будет увеличена до 1 200 лошадиных сил. Крутящий момент — 1 445 Нм. Заявленный разгон такого «монстра» с 0 до 60 миль в час (96 км/ч) составляет всего 2,2 секунды! Максимальная скорость — 230 миль в час (370 км/ч).

В настоящее время компания Hennessey Performance не сообщает о стоимости модернизации экстремального купе Chevrolet Corvette ZR1. Представители фирмы лишь заявили, что машины с пакетами HPE850 и HPE1000 будут доступны с гарантией 2 года или 24 000 миль пробега, а модель с пакетом HPE1200 — 1 года или 12 000 миль пробега.

Напомним, в Северной Америке экстремальные модели Chevrolet Corvette ZR1 и Chevrolet Corvette ZR1 Convertible уже доступны для заказа. Цена вопроса — от $119 995 и $123 995 соответственно.