VW Atlas отзывают из-за серьезной неисправности

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Volkswagen Arteon получит R-версию с 400-сильным мотором 

Daily-Motor 17 декабря 2017
Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о старте работ по созданию «заряженной» версии купе Arteon, оснащенного 3-литровым турбированным 6-цилиндровым двигателем VR6 с отдачей более 400 лошадиных сил.
Напомним, что нынешняя версия «Артеон» продается в «топовой» модификации с 276-сильным мотором. «Заряженная» версия этой модели получит фирменную систему полного привода 4Motion, а также 6-скоростную МКПП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.
Новая четырехдверка от Volkswagen пока недоступна в России, однако не исключено, что в 2018 году Arteon начнут поставлять и в нашу страну. По крайней мере об этом ходят активные слухи. В Германии цена этой модели начинается от 49 тысяч 325 евро.
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