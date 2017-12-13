Англичане протестировали XC40

Результаты тестирования Volvo XC40

Автомобиль Volvo XC40 был презентован всего несколько месяцев назад, и на отечественный рынок он должен попасть только в середине следующего года. А иностранные энтузиасты уже провели тест-драйв этой новинки.

Английские обозреватели сразу отметили, что автомобиль был несколько удешевлён, по сравнению с предыдущими моделями. Однако, упрощения не дошли до критических показателей. К примеру, в салоне немного снизилось качество материалов, но только там, где это можно было допустить. В задней части машины очень просторно, а на водительском кресле удобная посадка.

Во время езды ямы практически не ощутимы, эффект увеличивается по мере того, как кроссовер набирает скорость. Бензиновый двухлитровый мотор с мощностью в 247 лошадиных сил работает бесшумно и исправно, а вот двухлитровый дизельный двигатель на 187 лошадиных сил шумит выше нормы. Коробка передач работает плавно.

Обозреватели очень довольны высоким клиренсом паркетника. Расход бензина на сто километров пути немногим превысил десять литров. Несмотря на это, около трёхсот километров автомобиль двигался в исключительно городских условиях. В целом, новый Volvo XC40 вышел очень комфортным и удобным, хотя он очень далёк от спортивного направления.