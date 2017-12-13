Ещё
Англичане протестировали XC40
Далее:
Читайте также:
Ещё

Результаты тестирования Volvo XC40 

Daily-Motor 13 декабря 2017
Автомобиль Volvo XC40 был презентован всего несколько месяцев назад, и на отечественный рынок он должен попасть только в середине следующего года. А иностранные энтузиасты уже провели тест-драйв этой новинки.
Английские обозреватели сразу отметили, что автомобиль был несколько удешевлён, по сравнению с предыдущими моделями. Однако, упрощения не дошли до критических показателей. К примеру, в салоне немного снизилось качество материалов, но только там, где это можно было допустить. В задней части машины очень просторно, а на водительском кресле удобная посадка.
Во время езды ямы практически не ощутимы, эффект увеличивается по мере того, как кроссовер набирает скорость. Бензиновый двухлитровый мотор с мощностью в 247 лошадиных сил работает бесшумно и исправно, а вот двухлитровый дизельный двигатель на 187 лошадиных сил шумит выше нормы. Коробка передач работает плавно.
Обозреватели очень довольны высоким клиренсом паркетника. Расход бензина на сто километров пути немногим превысил десять литров. Несмотря на это, около трёхсот километров автомобиль двигался в исключительно городских условиях. В целом, новый Volvo XC40 вышел очень комфортным и удобным, хотя он очень далёк от спортивного направления.
Daily-Motor: последние новости
Nissan рассказал о своем новом кроссовере Россияне готовы отказаться от личных автомобилей За последний месяц цены на автомобили в РФ поменяли 17 компаний
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение