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Россию покинул популярный китайский кроссовер
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Россию покинул популярный китайский кроссовер 

Авторамблер 14 декабря 2017
Полноприводный кроссовер пропал из списка доступных для покупки автомобилей на сайте производителя. H8, напомним, предлагался с 218-сильным мотором объемом 2 литра и "автоматом" и стоил от 2 149 900 рублей.
Несмотря на огромную популярность бренда в родном Китае, Haval H8 не пользовался большим спросом в России: с момента появления модели в стране в 2015 году было реализовано 1 324 экземпляра, а с начала года дилерам удалось продать всего 34 таких кроссовера. Всего же за первые 11 месяцев 2017 года автомобили бренда Haval приобрели 1 489 человек.
На сегодняшний день марка представлена в России четырьмя моделями: компактным кроссовером H2 стоимостью 1 079 000 рублей, Haval H6 за 1 119 000 рублей и версией Coupe за 1 499 900 рублей, а также большим Haval H9, цены на который стартуют от 2 369 900 рублей.
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