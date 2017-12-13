Опубликованы первые фотографии новой Toyota Corolla

Японские издания опубликовали сканы рекламной брошюрки Toyota Corolla новой генерации.

Рассматривая представлены изображения, можно увидеть, что передняя часть нового автомобиля выполнена в стилистике свежей Toyota Camry.

В частности, автомобиль наградили узкой оптикой на LED-элементах и крупным бампером с большой радиаторной решеткой. Задние светодиодные фары дизайнеры соединили пластиковой накладкой.

Новая Toyota Corolla разработана на глобальной архитектуре TNGA, на которой уже построены новейшие Camry, Prius, и C-HR.

Предполагается, что в моторную линейку нового автомобиля будут входить два атмосферных двигателя рабочим объемом 1,5 и 1,8 литра. А также гибридный привода и 1,2-литровый турбированный агрегат. В тандеме с моторами будет сочетаться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор.