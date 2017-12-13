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Опубликованы первые фотографии новой Toyota Corolla
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Опубликованы первые фотографии новой Toyota Corolla 

Car.ru 13 декабря 2017
Японские издания опубликовали сканы рекламной брошюрки Toyota Corolla новой генерации.
Рассматривая представлены изображения, можно увидеть, что передняя часть нового автомобиля выполнена в стилистике свежей Toyota Camry.
В частности, автомобиль наградили узкой оптикой на LED-элементах и крупным бампером с большой радиаторной решеткой. Задние светодиодные фары дизайнеры соединили пластиковой накладкой.
Новая Toyota Corolla разработана на глобальной архитектуре TNGA, на которой уже построены новейшие Camry, Prius, и C-HR.
Предполагается, что в моторную линейку нового автомобиля будут входить два атмосферных двигателя рабочим объемом 1,5 и 1,8 литра. А также гибридный привода и 1,2-литровый турбированный агрегат. В тандеме с моторами будет сочетаться 6-ступенчатая механическая трансмиссия или вариатор.
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