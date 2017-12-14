Ещё
«Патриот» получит новую трансмиссию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Внедорожник «УАЗ Патриот» получит новую трансмиссию 

Wroom.ru 14 декабря 2017
Ульяновский автозавод сертифицировал новую версию внедорожника "УАЗ Патриот" с индийской раздаточной коробкой Divgi Warner. Об этом сообщает сайт Auto.mail.ru.
В настоящее время на "Патриоты" устанавливают собственные агрегаты — для базовых версий, для всех остальных предлагается корейская "раздатка" Dymos. Раздаточная коробка УАЗ предусматривает механический привод, а также ручник, который затормаживает задний карданный вал, а не колёса. Передаточное отношение — 1,94. В случае с корейским вариантом подключение переднего моста и включение понижающей передачи осуществляются вращающейся электронной "крутилкой", а передаточное число "понижайки" — 2,542:1.
Альтернативой им может стать новая раздаточная коробка Divgi Warner из Индии. Она тоже имеет электропривод, а её передаточное число составляет 2,48:1. Официальной информации о том, когда начнётся серийный выпуск внедорожников с новой раздаткой пока нет.
Wroom.ru: последние новости
Опубликовано первое изображение нового кроссовера Toyota RAV4 Средняя загрузка российских автозаводов увеличилась до 38% УАЗ, Нива, Гелендваген... Самые «пожилые» автомобили на российском рынке
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение