Внедорожник «УАЗ Патриот» получит новую трансмиссию

Ульяновский автозавод сертифицировал новую версию внедорожника " УАЗ Патриот" с индийской раздаточной коробкой Divgi Warner. Об этом сообщает сайт Auto.mail.ru.

В настоящее время на "Патриоты" устанавливают собственные агрегаты — для базовых версий, для всех остальных предлагается корейская "раздатка" Dymos. Раздаточная коробка УАЗ предусматривает механический привод, а также ручник, который затормаживает задний карданный вал, а не колёса. Передаточное отношение — 1,94. В случае с корейским вариантом подключение переднего моста и включение понижающей передачи осуществляются вращающейся электронной "крутилкой", а передаточное число "понижайки" — 2,542:1.

Альтернативой им может стать новая раздаточная коробка Divgi Warner из Индии. Она тоже имеет электропривод, а её передаточное число составляет 2,48:1. Официальной информации о том, когда начнётся серийный выпуск внедорожников с новой раздаткой пока нет.