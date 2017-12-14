C3 Aircross стал победителем Autobest-2018

Citroen C3 Aircross победил в конкурсе Autobest-2018

Победителем ежегодной премии Autobest-2018 стал кроссовер Citroen C3 Aircross, официально представленный в начале лета 2017 года.

Автомобиль придет на смену модели C3 Picasso. Гамма силовых агрегатов будет состоять из трёхцилиндрового бензинового мотора объёмом 1,2 литра (82 л. с. в атмосферном варианте и 110 или 130 сил с турбонаддувом), а также 1,6-литровых дизелей мощностью 100–120 л. с. Коробки передач — механическая или автоматическая.