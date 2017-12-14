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C3 Aircross стал победителем Autobest-2018
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Citroen C3 Aircross победил в конкурсе Autobest-2018 

Wroom.ru 14 декабря 2017
Победителем ежегодной премии Autobest-2018 стал кроссовер Citroen C3 Aircross, официально представленный в начале лета 2017 года.
Автомобиль придет на смену модели C3 Picasso. Гамма силовых агрегатов будет состоять из трёхцилиндрового бензинового мотора объёмом 1,2 литра (82 л. с. в атмосферном варианте и 110 или 130 сил с турбонаддувом), а также 1,6-литровых дизелей мощностью 100–120 л. с. Коробки передач — механическая или автоматическая.
Победителя выбирали журналисты из 31 страны, Россию в конкурсе представляет главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков. Второе и третье места в нынешнем конкурсе заняли кроссоверы Opel Grandland X и Volkswagen T-Roc.
В прошлом году победителем конкурса Autobest-2017 был кроссовер Seat Ateca.
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