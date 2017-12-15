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На продажу выставлен уникальный BMW X6 M
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На продажу выставлен уникальный BMW X6 M 

LiveCars.Ru 15 декабря 2017
Компания BMW Abu Dhabi Motors, являющаяся дилером баварского бренда Объединенных Арабских Эмиратах, продолжает реализовывать самые уникальные машины марки BMW. На этот раз всеобщее внимание приковал серьёзно модифицированный «заряженный» внедорожник BMW X6 M.
Автомобиль, который красуется в демонстрационных залах фирмы BMW Abu Dhabi Motors, поистине удивителен. Уникальность этого тюнингованного BMW X6 M заключается в том, что он получил доработки не от одного, а сразу от нескольких автомобильных ателье.
В частности, над аэродинамическим обвесом автомобиля работали специалисты фирмы 3D Design. В состав пакета входит накладки на пороги, задний диффузор, задний спойлер, передний сплиттер. При этом, на машине установлен вентилируемый капот от известного ателье Manhart.
Также в оснащение модифицированного «заряженного» кросс-купе BMW X6 M входит набор уникальных колёсных дисков AC1 Forged Racing на 23 дюйма, производством которых занимались умельцы ателье AC Schnitzer. Кроме этого, машина получила новую выхлопную систему Akrapovic.
Кроме этого, автомобиль укомплектован набором дополнительных аксессуаров M Performance. Это: черная радиаторная решётка, чёрные вентиляционные отверстия и карбоновые накладки на боковые зеркала. Салон уникального автомобиля обтянут кожей красного и черного цвета. Также имеются вставки из карбона.
К некоторому сожалению, машина оснащена стоковым двигателем. Хотя, напомним, что в стандартном исполнении «заряженный» BMW X6 M оснащён 4,4-литровым агрегатом V8 Twin Turbo, который способен генерировать 575 лошадиных сил.
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