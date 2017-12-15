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Кроссовер BYD Tang сменил поколение
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Кроссовер BYD Tang сменил поколение 

LiveCars.Ru 15 декабря 2017
Китайский производитель BYD опубликовал первые официальные фотографии внедорожника Tang нового поколения. Дизайн экстерьера автомобиля выполнен в стилистике концептуального прототипа BYD Dynasty, премьера которого состоялась весной текущего года.
Новый кроссовер BYD Tang 2018 модельного года создавался группой дизайнеров, под руководством Вольфганга Эггера. Ранее этот человек успешно трудился в таких компаниях, как Audi и Alfa Romeo.
Согласно данным производителя, габаритная длина автомобиля составляет 4 870 миллиметров. Ширина и высота — 1 940 и 1 720 миллиметров соответственно. Размер колёсной базы — 2 820 миллиметров. Кроссовер BYD Tang 2018 модельного года будет предлагаться на рынке Поднебесной в семиместной конфигурации салона. Официальные продажи новинки стартуют в 2018 году.
По данным наших китайских коллег, новый кросс BYD Tang будет предложен в Китае с 2,0-литровым бензиновым мотором с наддувом, а также гибридной силовой установкой, информация о которой пока держится в секрете. Предполагается, что её отдача составит порядка 500 сил. Помимо этого, по предварительным данным, BYD Tang нового поколения получит полностью электрическую версию.
Повторимся, продажи автомобиля должны стартовать в следующем году. Комплектации и цены модели огласят ближе к запуску.
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