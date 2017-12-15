Ещё
Появились подробности о новом Land Rover Defender
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились подробности о новом Land Rover Defender 

Автовести 15 декабря 2017
Новое поколение Land Rover Defender — одна из самых ожидаемых новинок ближайших лет. И про нее появляются все новые и новые подробности.
Новый Land Rover Defender представят в конце 2018 года, в рамках празднования 70-летия компании. Причем британцы презентуют не прототип, а уже готовый серийный вариант, который по дизайну будет выдержан в современном стиле фирмы. Об этом сообщает издание Autocar.
На фото — дизайнерский эскиз фургона на базе нового Defender. Прежний "Защитник" выпускался с такими кузовами.
Внедорожник под кодовым названием L663 возведут на усиленной версии алюминиевой платформы D7u, используемой в Range Rover, Range Rover Sport и Discovery. Сохранятся два варианта колесной базы, а еще в модельном ряду предполагается пикап, а также версии как с жесткой, так и c мягкой крышей.
Также ожидается, что по своим параметрам геометрической проходимости новый Defender займет первое место в классе, а по степени "навороченности" внедорожных технологий, основанных на базе системы Terrain Response II, он даже превзойдет новый Discovery. При этом будут продаваться как обычные, так и люксовые и "хардкорные" версии для бездорожья. Также Defender сохранит продольную компоновку мотора и раздатку с "понижайкой".
Форма тестовых "мулов" дает предположить, что новый Defender сохранит 3-дверную версию.
Новинка, как ожидается, получит независимую пружинную подвеску, аналогичную базовой версии прошлого Discovery 4. А под капотом — 4-цилиндровые дизели и бензиновые моторы нового семейства Ingenium с механическими или автоматическими коробками. Кроме того, новый Defender также позаимствует многие электронные системы от кроссовера Velar.
Не исключено также, что новый Defender переедет из Англии на новый завод Land Rover в Словакии, где издержки производства ниже. Планируемые объемы выпуска и продаж пока не сообщаются. Но старый "Дэф" компания продавала себе в убыток тиражом менее 20 000 машинв год. Новой модели для успеха нужны продажи на уровне 100 000 штук.
Старт продаж нового "Дэфа" запланирован на 2019 году.
Автовести: последние новости
Audi убьет одну из своих самых экстремальных моделей Объявлены российские цены на новейший Volkswagen Teramont Jeep готовит новый Wrangler для "Пасхального сафари"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Водителей обяжут надевать светоотражающие жилеты4
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Volkswagen готовит новый внедорожник
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение