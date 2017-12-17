Названы смертельно опасные автомобили

Как разбивалась сталь: смертельно опасные машины, продающиеся в России

Европейские автомобилисты шокированы: в странах ЕС до сих пор продается смертельно опасный автомобиль Fiat Punto. На последних краш-тестах независимой организации Euro NCAP он не смог заработать ни одной звезды за безопасность из пяти возможных. В России эта модель не продается, но есть и будут другие, в которых попадать в аварию крайне опасно для жизни. РИА Новости публикует результаты самых неудачных краш-тестов, проведенных российскими и зарубежными организациями в 2017 году.

Renault Duster

В одной из последних серий краш-тестов европейская Euro NCAP "разбила" второе поколение Dacia Duster. Этот кроссовер знаком российским покупателям под именем Renault Duster, и пока в нашей стране продается только первая генерация этой модели. Тем интереснее, какой результат показал преемник, продажи которого начнутся в России ориентировочно в 2018 году.

А результат оказался неплохим, хотя Duster после серии ударов и смог заработать всего три звезды за безопасность. Сохранность взрослых пассажиров оценили в 71% из ста, детей — в 66%. Смертельный уровень нагрузки пришелся на голову манекена-водителя во время удара о несминаемый барьер на скорости 50 километров в час, читай — автомобиль врезался в бетонную стену.

Почему же у "Дастера" так мало звездочек, по которым обычно и складывается общее впечатление о машине? Оказывается, румынская модель в базовой комплектации слишком бедна на системы активной безопасности вроде автоматического экстренного торможения и системы слежения за разметкой, а также не укомплектована достаточным количеством подушек безопасности. Версию Renault Duster для России станут собирать у нас, в конструкцию автомобиля внесут какие-то изменения, как это произошло с его первым поколением, а комплектации будут отличаться от европейских. Поэтому не факт, что результаты краш-тестов окажутся аналогичны тем, что получились в Старом Свете.

Kia Rio и Picanto

Длань Euro NCAP в 2017 году дотянулась и до двух европейских хетчбэков Kia Rio и Picanto. Первый заработал три и пять звезд, а второй — три и четыре звезды. Два рейтинга для одной модели европейские специалисты выдали неслучайно: так они решили продемонстрировать разницу между базовыми комплектациями модели и версиями с продвинутым пакетом активной безопасности.

На пассивную безопасность отсутствие электроники в Kia Rio никак не повлияло. Манекены во всех видах краш-тестов испытали одинаковые нагрузки, и только в одном этот хетчбэк может существенно повлиять на здоровье человека. При имитации удара сзади передний пассажир испытывает чрезмерную нагрузку на шейные позвонки.

Аналогичная ситуация с Kia Picanto — системы активной безопасности никак не влияют на пассивную. Разница лишь в том, что компактный городской "Пиканто" защищает своих пассажиров хуже: шанс сломать шею есть как у пассажира, сидящего впереди, так и у водителя, а при ударе о несминаемый барьер сидящие сзади рискуют получить серьезную травму головы. Поэтому максимальное количество звезд модель получить не смогла.

Есть и еще один момент: Kia Rio для России выпускается на заводе в Санкт-Петербурге с производством полного цикла. Бок о бок с этой моделью делают седан Hyundai Solaris, который конструктивно почти полностью идентичен четырехдверке Rio. Как раз эту модель в 2017 году разбили на краш-тесте "Авторевю" . Система оценки российского издания схожа с Euro NCAP, но удар производится лишь один: на скорости 64 километра в час о сминаемый барьер с 25-процентным перекрытием. Наши эксперты присудили модели четыре максимальные звезды и 16 очков из 16 возможных. Этот рейтинг также распространяется и на седан Kia Rio. Модель Picanto собирают в Калининграде на заводе "Автотор" в режиме мелкоузловой сборки (SKD-4), поэтому по конструкции он ближе к европейской версии.

DS 3

Компактный хетчбэк DS 3 — в троечниках. Французская модель при ударе о несминаемый барьер оказалась крайне опасной для сидящих сзади: на финальных протоколах голова и грудная клетка манекена окрасились в ярко-красный цвет, что означает травмы, практически несовместимые с жизнью.

Чрезмерную нагрузку в такой аварии испытает и туловище водителя, а если в DS 3 сзади въедет другая машина схожего размера, то велика вероятность повреждения шеи у сидящих впереди и сзади. На снижение рейтинга также повлияло отсутствие у хетчбэка большинства систем активной безопасности в базовой комплектации. Плохой результат для модели, которая и так пользуется не слишком большой популярностью в России.

Fiat 500

Euro NCAP выделила три звездочки из пяти возможных итальянской трехдверке Fiat 500. Пассажиры на заднем сиденье в маленьком "Чинквиченто" во время фронтального краш-теста о бетонную стену рискуют так же, как и в DS 3. Однако при таком ударе не меньшей опасности подвержена и голова водителя — вероятность смертельной травмы крайне велика.

На заднем сиденье Fiat 500 рискуют своей жизнью и дети, которые пользуются бустером. При фронтальном ударе ребенок может получить сильную травму головы, а при боковом — грудной клетки. Кстати, в России в этом году использование бустеров запрещено, а маленькие пассажиры "Чинквиченто" в детском кресле будут в большей безопасности, что и подтверждает краш-тест.

BMW i3 и Tesla Model S

Безопасностью электрокаров в уходящем году заинтересовались специалисты из Американского института дорожной безопасности (IIHS). Безупречно прошедшим все испытания организация выдает не звезды, а высшую категорию Top Safety Pick+. Как раз ее BMW i3 и Tesla Model S получить не смогли.

Официально Tesla в России пока не продается, но через сеть серых дилеров лифтбэки Model S постепенно заполняют улицы крупных городов нашей страны. Во время фронтального удара о сминаемый барьер на скорости 64 километра в час голова водителя-манекена слишком сильно ударилась о руль из-за неправильной работы ремня безопасности. Кроме того, экспертам крайне не понравились фары электромобиля, отсутствие системы экстренного торможения в базовой комплектации (она есть, но активируется только за доплату), а также прочность конструкции крыши модели, которая не прошла тест, имитирующий переворот машины.

У BMW i3 все прозаичней: специалисты IIHS зафиксировали повышенные нагрузки на шейный отдел позвоночника при имитации удара сзади. Более того, система автоматического торможения перед препятствием во время тестов сработала некорректно, а еще электрический хетчбэк подвел неважный свет фар.

Honda Civic и Suzuki Swift

Эти японские модели продавались на российском рынке, но, не выдержав кризиса, покинули его. Ходят слухи, что оба автомобиля могут снова вернуться к нам в ближайшее время, однако это будут уже машины нового поколения, которые и протестировали в Euro NCAP.

Honda Civic отметили четырьмя звездами, при этом набор систем активной безопасности в базовой комплектации японской машины отменный, да и в краш-тестах она выступила неплохо, спасовав лишь в трех испытаниях. При фронтальном ударе о жесткий барьер выявлена повышенная нагрузка на грудь сидящих сзади пассажиров, а имитация заднего удара грозит им еще и переломом шеи. Сильную травму получит и ребенок, сидящий сзади на бустере, если какая-то машина врежется в Civic сбоку.

Шея заднего пассажира в Suzuki Swift также подвержена большой опасности в случае удара в заднюю часть кузова. При фронтальных краш-тестах о сминаемый и несминаемый барьеры повышенные нагрузки испытывают водитель и пассажиры, сидящие сзади. Кроме того, ребенок даже в детском кресле в этом случае рискует сильно повредить грудную клетку.

В 2017 году "Авторевю" провел очередной краш-тест российского внедорожника УАЗ "Патриот". Результат удручает — всего одна звезда за безопасность, а шансов выжить у водителя крайне мало. При фронтальном ударе на скорости 64 километра в час человек, сидящий за рулем, скорее всего, сломает шею, а также сильно повредит голову, и это при наличии подушки безопасности! Обязательно посмотрите видео ниже: в нем эксперты сами обо всем подробно рассказывают.