На тестах заметили новый флагманский X7

Официальный дебют нового BMW X3 M запланирован на следующий год, но уже сейчас известно о том, каким мотором планируется комплектовать этот кроссовер. По данным издания BMW Blog, новинка получит под капот 3-литровый турбированный 6-цилиндровый двигатель мощностью 480 лошадиных сил, который сейчас используется в седане M3 и купе M4, но с меньшей производительностью — 450 л.с.
Инженеры баварской марки активно работают над тем, чтобы увеличить отдачу этого агрегата на 30 лошадиных сил, доведя ее до показателя в 480 «лошадок».
Новый BMW X3 M будет конкурировать с моделями Audi SQ5 и Mercedes-AMG GLC63. Кроме X3 M новый двигатель также должны получить X4 M, а также M3 и M4 новой генерации.