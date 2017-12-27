На тестах заметили новый флагманский X7

Кроссовер BMW X3 M получит 480-сильную «шестерку» от M4

Официальный дебют нового BMW X3 M запланирован на следующий год, но уже сейчас известно о том, каким мотором планируется комплектовать этот кроссовер. По данным издания BMW Blog, новинка получит под капот 3-литровый турбированный 6-цилиндровый двигатель мощностью 480 лошадиных сил, который сейчас используется в седане M3 и купе M4, но с меньшей производительностью — 450 л.с.

Инженеры баварской марки активно работают над тем, чтобы увеличить отдачу этого агрегата на 30 лошадиных сил, доведя ее до показателя в 480 «лошадок».